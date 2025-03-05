ملامح خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا والتي تتكون من 5 أجزاء، وستسمح بحشد 800 مليار يورو تقريباً للدفاع الأوروبي وتوفير مساعدة فورية لـ أوكرانيا.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما تضمنته خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا المكونة من 5 أجزاء والتي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية بهدف تعزيز الدفاع الأوروبي في مواجهة أي عـ ـدوان خارجي.

ماذا جاء في خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا؟

قالت فون دير لاين أمام صحفيين في بروكسل إن خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا ستكون قادرة على حشد 800 مليار يورو لنفقات التسـ ـلح من أجل أوروبا آمنة وصامدة من بينها 150 مليارا على شكل قروض توفر للدول الأعضاء، مشيرة إلى أن خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا ستسمح بتوفير مساعدة "فورية" لأوكرانيا.

رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية تقترح تعليق العمل بقواعد الموازنة الصارمة

كما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية تعليق العمل بقواعد الموازنة الصارمة للسماح لدول التكتل بزيادة الإنفاق على الدفاع، متابعة:"سيسمح ذلك للدول الأعضاء بزيادة إنفاقهم على الدفاع بشكل كبير من دون التسبب بإطلاق إجراءات العجز المفرط"، في إشارة إلى إجراء يجبر الحكومات على خفض مستويات العجز لديها حال خرقها القواعد.

الجزء الأول من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا

ويقوم الجزء الأول من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا على اقتراح تعليق الاتحاد الأوروبي قواعد الموازنة المتشددة للسماح للدول الأعضاء بزيادة إنفاقها على الدفاع.

الجزء الثاني من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا

أما الجزء الثاني من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا فهو أداة جديدة توفر قروضا بقيمة 150 مليار دولار للدول الأعضاء للاستثمار في مجال الدفاع.

وقالت فون دير لاين: "يتعلق الأمر بشكل أساسي بالإنفاق بشكل أفضل والإنفاق معا".

وأضافت: "نتحدث عن نطاقات القدرات الأوروبية مثلا: الدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة المدفعية والصواريخ ومسيرات الذخيرة والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار".

وتابعت: "من خلال هذه المعدات، يمكن للدول الأعضاء أن تكثّف بشكل هائل دعمها لأوكرانيا، ما يعني معدات عسكرية فورية لأوكرانيا".

الجزء الثالث من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا

وبخصوص الجزء الثالث من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا سيشمل استخدام ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية لتخصيص مزيد من التمويل للاستثمارات المرتبطة بالدفاع.

وسيشمل ذلك السماح للدول الأعضاء إعادة توظيف ما يسمى بصناديق التماسك الهادفة للمساعدة في تنمية الدول الأوروبية الأكثر فقرا واستخدامها في الدفاع.

رئيسة المفوضية الأوروبية

الجزء الرابع والخامس من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا

أما الجزء الرابع والخامس من خطة إعادة تسـ ـليح أوروبا فسيتعلق ببنك الاستثمار الأوروبي (ذراع الإقراض في التكتل) الذي تطالبه بلدان أوروبية بالتخلي عن السقف المحدد لإقراض شركات الدفاع، وباتحاد للمدخرات والاستثمارات يساعد الشركات في الوصول إلى رؤوس الأموال.

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