تفاصيل إحتفال وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان مع الشيخ أسامة الأزهري

احتفال العاشر من رمضان.. يشهد الدكتور أسامة الأزهري، وهو وزير الأوقاف، يوم الأحد القادم الموافق 9 من مارس 2025م، عقب صلاة التراويح، احتفال وزارة الأوقاف بذكرى انتصار يوم العاشر من رمضان المبارك، من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالقاهرة، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في هذا التقرير.

احتفال العاشر من رمضان من الأزهر الشريف

ويحضر ذلك الإحتفال، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وهو وكيل الأزهر الشريف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، واللواء أحمد شاهين أيضاً وهو نائب مدير إدارة الشئون المعنوية، وعدد من قيادات القوات المسلحة الباسلة، وعدد من قيادات الشرطة المصرية، ونخبة كبيرة من العلماء والمفكرين.

دور الأزهر الشريف في حرب أكتوبر

وشدد الدكتور أسامة الأزهرى، العالم الأزهري، على أن الأزهر الشريف كان حاضرًا وله دور ضخم ومهم فى حرب أكتوبر وحرب العاشر من رمضان، منوها بأن علماءه قد نزلوا مع الجنود ساحة القتال من أجل تثبيتهم معنوياً، وكانوا يرافقونهم فى الخنادق وفى أماكن التحصينات أيضاً، وكان لديهم تصريحات خاصة حمراء اللون يتقدمون بها إلى خطوط القتال الأولى، وبالإضافة إلى أنهم ينزلون إلى الثكنات العسكرية.

وتابع «الأزهري» أن من علماء الأزهر الشريف المشاركين في الحرب الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر والشيخ محمد الفحام والشيخ الشعراوى والعدوى، مؤكداً على أنهم سجلوا صفحات ناصعة فى التأهيل النفسى من علماء الأزهر للجنود، مشدداً على أن نصر أكتوبر تضافرت به كل هيئات البلد وعلى إنجازه على رأسهم القوات المسلحة.

إليكم الإحتفال بيوم العاشر من رمضان 2025

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