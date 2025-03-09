خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة أونلاين 2025

يهتم العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية بمعرفة طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء، وخطوات الاستعلام عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة "أونلاين".

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

يقدم الموجز، في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت الموافق 8 رمضان 2025، خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء على موقع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خلال التالي:

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

ولـ تسجيل قراءة عداد الكهرباء قم الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة كهرباء شمال القاهرة: هنــــــــــــــــا

تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء.

إدخال القراءة الخاصة بك يدويًا.

اكتب حفظ، وستظهر لك رسالة بتسجيل قراءة عداد الكهرباء الصحيحة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

استعلام عن فاتورة الكهرباء

وعلى المواطن الراغب في معرفة قيمة الاستهلاك الفعلي لفاتورة الكهرباء اختيار الشركة التابع لها.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء

تسجيل الكود الخاص.

اضغط على أيقونة «استعلام».

سيظهر لك قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

وفي ذات السيقا، يمكن دفع فاتورة الكهرباء «أونلاين» عبر منصة الخدمات الموحدة لشركة الكهرباء ومتابعة الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــــــــــــــــــــــــــا

اضغط على أيقونة دفع الفواتير.

تسجيل الدخول بكتابة البيانات المطلوبة بيانات عداد الكهرباء الخاص بك.

اضغط على إرسال الطلب.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء شمال القاهرة

هل يمكن دفع فاتورة الكهرباء عن طريق الفيزا؟

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء لشهر مارس 2025 عن طريق الفيزا، وفقًا لما أعلنت عنه شركات الكهرباء، بعدما وفرت 12 محفظة بنكية تمكن المواطن دفع فاتورة الكهرباء.

وضمت قائمة البنوك التي يمكن من خلالها دفع فاتورة الكهرباء بـ"الفيزا":

البنك الأهلي المصري

بنك مصر.

بنك الإسكندرية.

بنك الإسكان والتعمير.

بنك أبوظبي.

بنك cib.

بنك QNB.

بنك NBK.

بنك قناة السويس.

بنك عودة.

بنك بلوم.

بنك كريدي أجريكول.

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