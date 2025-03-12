طريقه تحضير عجينة الكنافه بطرق صحية ومتعددة فى شهر رمضان

تريد الكثير من النساء تعلم طريقة عمل عجينة الكنافة فى المنزل بشكل احترافي لأنها من أشهى الحلويات الشرقية فى شهر رمضان ويقدم الموجز طريقة عمل عجينة الكنافة فى البيت بوصفات متعددة.

طريقة عمل عجينة الكنافة في المنزل بأقل التكاليف

مقادير عجينة الكنافة

4\1 كيلو دقيق

ربع معلقة ملح

25 جم نشا

2 ونصف كوب

طريقة عمل عجينة الكنافة

فى وعاء كبير نضع الدقيق والملح والنشا والماء ونقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة قوامها مائل للسيولة "عجينة سايبة أو سائلة"

- نحضر زجاجة مياة معدينة حديثة"

استخدمت مرة واحدة" أو علبة من البلاستيك الآمن حتى تكون جيدة للصحة ونثقب غطائها ثقوب رفيعة جدا.

- نحضر طاسة عريضة ونضعها على النار حتى تصبح ساخنة ثم نطفأ النار ونمسحها بمناديل ونسكب فيها عجينة الكنافة ثم نخرجها فى صينية جانبية.

مقادير عجينة كنافة بلدي

المقادير : 2 كوب دقيق

كوب نشا

2 كوب ماء

كوب زيت

رشة ملح

طريقة عمل عجينة الكنافة

طريقة عمل عجينة الكنافة البلدي

يضرب فى الخلاط الدقيق والنشا والملح ويضاف الزيت والماء ويوضع الخليط فى كيس به ثقوب

تشكل الكنافة على طاسة على نار هائة ثم تترك الكنافة لتبرد ثم تؤكل مع العسل الأسود.

طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة

تستخدم فى إعداد الحلويات الشرقية المقدمة خلال شهر رمضان لذا نقدم لكم طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة بخطوات سهلة.

مكونات عجينة الكنافة الناعمة

كوب ونصف من دقيق القمح

كوب ونصف من السميد

كوب من السمن

علبة من الحليب المكثف المحلي

ملعقة ماء الزهر

طريقة عمل عجينة الكنافة الناعمة

ضعي الدقيق مع السمن والسميد واخلطيهم معاً ثم اقسمى العجينة واحتفظي بجزء من الخليط فى اناء اخر على جانب منفصل.

اسكبي الحليب المكثف وماء الزهر إلى العجين ومزجهم بشكل جيد إلي أن يصبح عجينة متجانسة ثم ضعي العجينة في صينية بسمك أربعة سنتيمترات تقريبا

سخني الفرن إلى درجة حرارة تصل إلى 150 تقريبا ثم ضعي الصينية داخل هذا الفرن لمدة تصل إلى عشرين دقيقة أو حتى تصبح عجينة الكنافة جافة وقومي بتحريك العجينة كل خمس إلى ست دقائق وهى في داخل الفرن من خلال استعمال ملعقة مناسبة للفرن إلى أن تتكسر العجينة ثم اخرجي العجينة من الفرن واتركيها إلي أن تبرد تماما.

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