موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025 في مصر.. كل ما تحتاج معرفته

الأوكازيون الشتوي 2025.. تستعد المحلات التجارية في مصر لاستقبال الأوكازيون الشتوي لعام 2025، الذي يعد من أبرز الفعاليات التجارية السنوية التي ينتظرها الكثيرون للحصول على تخفيضات كبيرة على الملابس والأدوات الشتوية، حيث بدأ الأوكازيون عادة في بداية فبراير ويستمر لمدة شهر، مع إمكانية تمديده في بعض الأحيان.

في هذا السياق، تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان تنظيم العروض وتوفير حماية للمستهلكين من أي ممارسات تجارية غير مشروعة، يعرض موقع الموجز في هذا التقرير موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025، وكيفية الاستفادة منه بأفضل شكل.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025

أصدر الدكتور شريف فؤاد، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 35 لسنة 2025 بتمديد فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2025 حتى يوم 21 مارس المقبل، و كان من المقرر أن ينتهي الأوكازيون الأسبوع المقبل، ولكن تم تمديده ليشمل موعد عيد الأم.

وينص القرار على أن المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من مديريات التموين التابعة لمنطقة عملهم، كما يتضمن القرار ضرورة أن تقوم المحال المشاركة بإعلان أسعار السلع المعروضة في التصفية، مع توضيح الأسعار التي كانت تباع بها هذه السلع في الشهر السابق.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025

الأوكازيون الشتوي 2025 هيتنهي امتي؟

يشارك في الأوكازيون الشتوي لعام 2025 هذا العام 1916 محلًا تجاريًا، تقدم خصومات تتراوح بين 15% و70% على مجموعة متنوعة من السلع مثل الملابس، والأحذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية.

وأوضحت وزارة التموين أنه يجب على جميع المتاجر الإعلان عن الأسعار قبل وبعد تطبيق التخفيضات، مع فرض غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه في حال اكتشاف أي تلاعب بالأسعار أو تقديم خصومات وهمية، كما ستتم عمليات تفتيش موسعة للتأكد من التزام المحال بسياسات الأوكازيون، مع إلزام التجار بتوفير فواتير شراء واضحة، وضمان إمكانية استبدال السلع خلال 14 يومًا وفقًا للقانون.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025

الهدف من الأوكازيون الشتوي 2025

أوضح وزير التموين أن الهدف من الأوكازيون الشتوي 2025 هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير الفرصة للمواطنين للحصول على السلع بتخفيضات. يشمل الأوكازيون هذا العام محال بيع الملابس، والأدوات المنزلية، ومحال بيع الجلود، والأحذية، والشنط، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية الأخرى.

موعد انتهاء الأوكازيون الشتوي 2025

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