بعد رحيله.. أبرز المعلومات والمحطات في حياة إحسان الترك

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان إحسان الترك، بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت زوجته عن هذا الخبر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أبرز التفاصيل وأبرز المعلومات عنه، كتبت زوجة الفنان إحسان الترك منشورا قالت فيه :"جوزي في ذمة الله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

إحسان الترك

مرض إحسان الترك

وكان إحسان الترك قد أجرى مؤخراً عملية جراحية لتسليك الشرايين بعد انسدادها، كما أصيب بنزلة شعبية حادة خلال الفترة الماضية بسبب التدخين، وخضع حينها لجلسات تنفس بالبخار فقط، كما أصيب بأزمة قلبية، وتلقى بعدها العلاج، كما تعرض أيضاً لشائعة عملية بتر قدميه.

آخر أعمال إحسان الترك



وكانت آخر أعمال إحسان الترك فى الدراما التليفزيونية، مشاركته في مسلسل جعفر العمدة الذى عرض فى شهر رمضان 2023، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وهو سيناريو وحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

إحسان الترك

أبرز أعمال إحسان الترك



شارك إحسان الترك، في العديد من الأعمال الفنية من أبرزها مسلسل العصيان، و يوميات السلكاوي، وفيلم "معالي الوزير"، و"سحر العيون"، و"بركان الغضب"، و"العمة نور"، و"تيتو"، و"الشبح"، و"طباخ الريس"، ومسلسل "الملك فاروق"و"خالتي فرنسا"، و"الباحثات عن الحرية"، و"وش إجرام"، و"مرجان أحمد مرجان"، و"حدائق الشيطان"، و"عريس من جهة أمنية"، و"على نار هادية"، و"بوحة"، و"أولاد الشوارع"، و"الإمام المراغي"، و"قضية نسب"، و"قلب ميت"، و"أسمهان"، و"فى إيد أمينة"، و"سوق الخضار"، و"يتربى في عزو".



وكان إحسان الترك قد عانى من أزمة مالية قبل مشاركته في مسلسل جعفر العمدة، دفعته للاستغاثة بزملائه في الوسط الفني،

وهو أنه باع أثاث منزله بالكامل ولم يكن يتبق له حينها سوى سرير وكرسي، وكان معرضا للطرد من منزله إذا لم يدفع الإيجار، وهذا دفع محمد رمضان يستعين به في مسلسل جعفر العمدة .

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