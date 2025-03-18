الصين لتايوان: إذا تلاعبتم بالنار فلن تجنوا إلا حرق أنفسكم

أعلن المكتب الصيني لشؤون تايوان، الإثنين، إن المناورات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان بمثابة "عقاب حازم على الترويج المستمر للانفصالية" من قبل رئيس تايوان لاي تشينج-ته المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



المتحدث بإسم المكتب الصيني لشؤون تايوان : إذا لعبت إدارة تايوان بالنار فلن تحرق إلا نفسها

وقال متحدث بإسم المكتب في بيان: "إذا تجرأت إدارة لاي على الاستفزاز واللعب بالنار، فلن تجني إلا تدمير نفسها".

يأتي ذلك في إطار القناعة الصينية بأن تايوان التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي باعتبارها إقليما تابعا لها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبه.

حيث ترى الصين إن أي تحرك من جانب تايوان لإعلان استقلالها رسميا من شأنه أن يشكل مبررا لمهاجمة الجزيرة.



بيان مجموعة السبع تجاهل مبدأ الصين الواحدة

من جهة أحرى فقد خالف موقف وزراء خارجية مجموعة السبع توقعات الصين إذ شددوا لهجتهم فيما يتعلق بتايوان وأغفلوا بعض الإشارات الاسترضائية التي استخدموها في بيانات سابقة مثل سياسة "الصين الواحدة".

و جاء البيان الذي صدر، الجمعة، عن الوزراء الذين اجتمعوا في كندا متماشياً مع بيان مشترك بين اليابان والولايات المتحدة في فبراير ندد بممارسة "الإكراه" مع تايوان.



كما عبر البيان عن مخاوف الأعضاء حيال زيادة القدرات النووية للصين، لكنه لم يشر إلى قلقهم إزاء انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينجيانج والتبت وهونج كونج.



ومقارنة ببيان وزراء خارجية المجموعة في نوفمبر، غابت عن البيان الجديد إشارات تؤكد الرغبة في إقامة "علاقات بناءة ومستقرة مع الصين".



إذ تجاهل البيان التأكيدات الواردة في بيان نوفمبر بأنه "لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لأعضاء مجموعة السبع بشأن تايوان، بما في ذلك سياسات الصين الواحدة المعلنة"، فضلا عن الإقرار بأهمية الصين في التجارة العالمية.



و أشار البيان إلى إن الوزراء "يحثون على الحل السلمي للقضايا عبر المضيق ويؤكدون معارضتهم لأي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه".



الخارجية الصينية تنتقد بيان قمة السبع

بدوره فقد أعرب المتحدث بإسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إن بلاده "تعارض بشدة أفعال مجموعة السبع السيئة التي تضر بسيادة الصين"،

و أضاف أن "مفتاح الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان يكمن في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا قد استخدما في قمة الشهر الماضي لفظ "الإكراه" في سياق الإشارة لتصعيد الصين ضغوطها العسكرية على تايوان.

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