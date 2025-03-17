خلاف شذى حسون وإليسا: صراخ في المطعم وإهانة علنية

كشفت الفنانة شذى حسون تفاصيل خلافها القديم مع الفنانة اللبنانية إليسا، والذي وقع قبل عدة سنوات في أحد المطاعم. وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "العرافة" على قناتي النهار والمحور، أن الحادثة كانت مفاجئة وصادمة بالنسبة لها، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

تفاصيل الواقعة: "مين شذى؟" بصوت عالٍ



أشارت شذى حسون إلى أن إليسا صرخت قائلة: "مين شذى؟" أمام جميع الحاضرين في المطعم، وهو ما اعتبرته إهانة صريحة. وأضافت أنها لم تكن تتوقع هذا التصرف من فنانة بحجم إليسا، مؤكدة أن هذه الواقعة حدثت منذ 4 أو 5 سنوات.

شذى حسون: لا أحبها ولا أكرهها

وعلّقت شذى على طبيعة علاقتها بإليسا قائلة: "أنا مصدومة من اللي حصل، ولا أفهم سبب هذه التصرفات. لا أكرهها، لكنني أيضًا لا أحبها، وليس لدي أي مشاعر تجاهها". وأكدت أنها تستمع لأغاني إليسا القديمة لكنها لا تفضل رؤيتها شخصيًا.

رأي شذى حسون في شخصية إليسا



أما عن رأيها في شخصية إليسا، فقالت شذى: "قد تكون تصرفت بهذه الطريقة بدافع الاستفزاز أو لكونها من الأشخاص الذين يسهل استفزازهم". كما أشارت إلى أن بعض الخلافات تحدث أحيانًا في الوسط الفني، لكنها ليست صديقة لإليسا، ولا تعرف الكثير عنها على المستوى الشخصي.

خلافات سابقة لشذى حسون مع فنانين آخرين



الجدير بالذكر أن شذى حسون سبق أن تحدثت عن خلافات أخرى مع فنانين، من بينهم الفنانة أحلام، حيث صرّحت في مقابلات سابقة عن توترات في علاقاتها مع بعض النجوم بسبب مواقف مختلفة.

إقرأ أيضا:

مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له

مسلسل حكيم باشا.. القنوات الناقله خلال شهر رمضان 2025