البلوجر عبدالله التركي ينتهك حرمة الحرم المكي ويضع نفسه تحت طائلة القانون

البلوجر عبدالله التركي.. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو للبلوجر عبدالله التركي، ظهر فيه بمقطع فيديو على حسابه بموقع “تيك توك”، حيث كان يرتدي ملابس الإحرام، بعدما دخل مسجد الحرم المكي إثر تحايله على القواعد المنظمة للصلاة في صحن الطواف، في حين أنه لم يكن مصرحًا له بأداء العمرة، الموجز تستعرض التفاصيل.

البلوجر عبدالله التركي

وأكد البلوجر عبدالله التركي، في الفيديو الذي ظهر فيه أنه لم يكن مصرحا له بالدخول للحرم المكي، فضلا عن أنه ليس من المعتمرين، قائلا : "المفروض محدش يقف هنا عشان المكان ده مخصص للمعتمرين، وأنا مش معتمر، بس لبست ملابس الإحرام وضحكت عليهم ودخلت”.

البلوجر عبد الله التركي وفيديو الحرم المكي

واقعة البلوجر عبدالله التركي

وعلق أحد القانونيين على فعل البلوجر عبدالله التركي، موضحا أن ما فعله البلوجر عبدالله التركي أمر مرفوض تماما بالنسبة للجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن أن الحكومة السعودية ليست عاجزة عن منع الأشخاص من خرق القواعد، بل تحافظ على راحة المعتمرين".

وأكد القانوني السعودي أن تصوير البلوجر عبدالله التركي لأماكن الحرم المكي ونشره للفيديو، يعرضه إلى اتهامه بارتكاب جريمة معلوماتية، وذلك على خلفية تحريضه للزائرين للحرم المكي لتكرار نفس تصرفه، الأمر الذي يخل بالأمن ويسبب الازدحام بذلك المكان".

وأكمل القانوني: لقد أقر البلوجر عبدالله التركي بالعلم بارتكابه للمخالفة، ولا يوجد عذر للجهل بأنظمة الدول، ولكن بعد إقراره بتلك المخالفة فقد يتلقى أقصى عقوبة".

واقعة أخرى

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها القانونية مع البلوجر محمد موزة بعد القبض عليه بمنطقة البساتين لتصويره فيديوهات أثناء تخويفه للفتيات بشوارع البساتين.

وألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على البلوجر "محمد موزة"، لإقدامه على مضايقة الفتيات بشوارع البساتين بالقاهرة، بعد نشر “تليجراف مصر” الواقعة.

حركات استعراضية تثير رعب الفتيات

ويظهر الشاب في عدد من الفيديوهات، وهو يؤدي حركات استعراضية تثير رعب الفتيات، فيما يشعل ألعاب نارية ويلوذ بالفرار، ما يتسبب في رعب للفتيات.

وطالب عدد كبير من المواطنين، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال البلوجر بسبب تلك الأفعال التي تثير رعب الفتيات في الشوارع.

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