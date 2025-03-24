مسلسل في لحظة وصراع النفوذ والخيانة يبلغ ذروته في الحلقات الأخيرة

بين الإثارة والغموض، يواصل المسلسل مفاجآته الصادمة، مع نجوم تألقوا في أدوار محفوفة بالمخاطر، حيث كل قرار قد يغير مجرى الأحداث في لحظة واحدة، ويرصد الموجز تفاصيل .



ابطال العمل

مسلسل "في لحظة" من أحدث إنتاجات TOD Studios Production، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويضم كوكبة من النجوم على رأسهم أحمد فهمي في دور "سيف"، وميرنا نور الدين في دور "فريدة"، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، سارة الشامي، يوسف عثمان، نور محمود، آيسل رمزي، يوسف وهبي، وجالا هشام.

صراع السلطة.. والوجوه الخفية للخداع

تبدأ الأحداث بنزاع متصاعد بين سيف وعماد حول مشروع عقاري ضخم، لكن سرعان ما تأخذ القصة منحى أكثر تعقيدًا، حيث تتكشف أسرار قديمة تربط بين سيف ومنصور، وتبدأ خيوط الغموض تحيط بكل الشخصيات. في الوقت نفسه، تعيش فريدة صدمة وفاة والدها، لكنها سرعان ما تكتشف حقائق مريبة قد تغير حياتها بالكامل.

سيف، رجل الأعمال القوي، يجد نفسه في مواجهة تحديات غير متوقعة، فبينما يحاول فرض سيطرته، يتعرض لإبتزاز من شخص غامض يكشف عن ماضٍ لم يكن يتخيله. ومع تصاعد العداء بينه وبين عماد، تزداد الضغوط عليه، خاصة بعدما يتم توريطه في قضية مقتل أحد العمال بمشروعه، في مخطط دبره عماد لتدمير سمعته.

الحب والخيانة.. تحالفات تتغير في لحظة

وسط هذه الصراعات، تبدأ مشاعر غير متوقعة في الظهور بين سيف وفريدة، لكنها تظل ممزقة بين حبه وبين شكوكها فيه، خاصة مع الرسائل المجهولة التي تصلها وتلمّح إلى أن وفاة والدها لم تكن انتحارًا كما قيل لها. في المقابل، تدخل آسيا، المرأة القوية والغامضة، في المشهد، وتبدأ في التلاعب بالجميع، بينما يزداد نفوذها مع تحكمها في رامي، الذي يسعى بدوره للانتقام من نادية بعدما تورط معها في لعبة خطيرة.

وفي تصعيد جديد، يتم تسريب فيديو يُدين سيف في قضية منصور، مما يقلب الرأي العام ضده، ويتسبب في هروب فريدة وأخواتها من منزله، بينما تسعى تمارا وآسيا لتوريط فريدة في قضية سرقة. في الوقت نفسه، تنكشف حقيقة أن سيف قد يكون له ابن من زوجته السابقة، وهي الحقيقة التي تحاول آسيا إخفاءها عنه بأي ثمن.

مفاجآت صادمة.. ونهاية لا يمكن توقعها!



مع تصاعد الأحداث، يدخل الجميع في دوامة من المواجهات، فـ سيف يكتشف أن عماد هو المسؤول عن حادث العامل، بينما رامي يقع ضحية مكيدة خطيرة بعد تعرضه لحادث يضعه في غيبوبة، ويتم اتهامه بتعاطي المخدرات. لكن الصدمة الكبرى تأتي عندما يتدخل سيف في القضية، ليكتشف أن رامي مدمن كوكايين، فيكشف هذه الحقيقة الصادمة للجميع. وفي تطور غير متوقع، يقرر رامي الزواج من سارة، بينما سيف يعرض الزواج على فريدة، مما يشعل الغيرة في قلب مايا. وفي الوقت نفسه، تتفاقم الصراعات عندما يقوم شاب مجهول بخطف أروى انتقامًا منها، بينما تحاول آسيا التخلص من عماد قبل أن يكشف سرها لسيف. أما باسل، فيواصل التلاعب بسيف دون علمه، حيث يكلفه الأخير بالبحث عن الشخص الذي يرسل الرسائل لفريدة، دون أن يدرك أنه هو نفسه المسؤول عنها.



هل سيتمكن سيف من كشف المؤامرات التي تحاك من حوله؟ وكيف ستنتهي المواجهة بينه وبين عماد؟ وما مصير فريدة وسط كل هذه الصراعات؟

"في لحظة".. مسلسل يحمل في كل حلقة مفاجآت جديدة، حيث لا شيء كما يبدو، وكل لحظة قد تغير مجرى الأحداث بالكامل!

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