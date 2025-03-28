فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. آخر جمعة في رمضان

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. احتل يوم الجمعة مكانة خاصة في الإسلام، فهو يوم تتجدد فيه الرحمة والنفحات الإيمانية، ويُستحب فيه أداء العبادات والأذكار التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم, ومن أبرزها قراءة سورة الكهف، لما لها من فضل عظيم ورد في السنة النبوية.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

جاءت العديد من الأحاديث النبوية التي تبين فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وأشار علماء الدين إلىها، ومنها:

تنير سورة الكهف طريق الهداية للمسلم الذي يحرص على قراءتها، وحفظته من المعاصي.

ترشد المسلم إلى الخير وحمته من الوقوع في الشر.

نقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ، سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ، يضيءُ له يومَ القيامةِ، وغُفر له ما بين الجمعتين".

تحفظ المسلم من فتنة المسيح الدجال عند تلاوة عشر آيات منها.

تضئ للمؤمن ما بين الجمعتين، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

الأحاديث النبوية عن فضل قراءة سورة الكهف

جاءت العديد من الأحاديث التي توضح الفضل العظيم لسورة الكهف يوم الجمعة، ومنها ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه، إذ قال:

"كان رجل يقرأ سورة الكهف، وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن" (رواه البخاري).

كما روى الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفي حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عصم منه".

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

حدد العلماء وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بأنه يبدأ من بعد غروب شمس يوم الخميس، ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة، وذلك استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأها ليلة الجمعة".

وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المواظبة على قراءة سورة الكهف كل أسبوع، تمنح المسلم نورًا وبركة ما بين الجمعتين، وتضيء قلبه وفكره.

هل تُقرأ سورة الكهف جهرًا أم سرًا؟

يتساءل كثير من المسلمين عن كيفية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هل تكون جهرية أم سرية؟ وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قراءة السورة جائزة بأي شكل، سواء جهرًا أو سرًا، والأهم أن يحرص المسلم على قراءتها والاستفادة من معانيها.

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

جاء في السنة النبوية استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، لما لها من فضل في إنارة طريق المؤمن وحمايته من الفتن, أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ عشر آيات من أولها، وتدبرها، عُصم من فتنة المسيح الدجال.

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