باكستان تبدأ حملة ترحيل مليون لاجئ أفغاني من أراضيها.. السلطات الباكستانية

أوضح مسؤولون إن السلطات الباكستانية قد بدأت حملة من أجل إعادة نحو مليون لاجئ أفغاني قسراً إلى أوطانهم، وهذا ما يناقشه موقع الموجز في السطور التالية.

ترحيل العديد في دولة باكستان اليوم السبت 2025

ترحيل الكثير من الباكستانيين 2025

وقال المسؤولون أن السلطات الباكستانية قد تجاهلت دعوات جماعات حقوقية عالمية لإستثناء الذين من الممكن أن يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل نظام طالبان.

وقال أيضاً ذو الكفل حسين المسؤول بوزارة الداخلية الباكستانية إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث تنتهي المهلة النهائية بهدف العودة الطوعية إلى وطنهم هذا الأسبوع.

وشدد محمد نعيم المتحدث بإسم الشرطة على أن غالبية الاعتقالات تمت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد ولكن تم بالفعل نقل بعض العائلات من العاصمة إسلام أباد ومدينة روالبندي المجاورة إلى المخيمات.

وبحسب البيانات الرسمية قد شرعت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في شهر نوفمبر 2023، حيث تم بالفعل ترحيل نحو 900 ألف شخص منذ ذلك الحين.

وكشفت الحكومة الشهر الماضي أنها سوف ترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين وذلك بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين.

وتعتزم السلطات أيضاً ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم إلى وطنهم.

تفاصيل ترحيل الباكستانيين بواسطة الأفغان اليوم

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