سر تصدر ريهام حجاج للتريند.. تعرف على التفاصيل الكاملة

تصدر اسم الفنانة ريهام حجاج، تريند محرك البحث "جوجل"، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً لها، اعتقدوا بسببه أنها تعلّق فيه على حالة الجدل المثار في الأيام الماضية عن نِسب مشاهدات المسلسلات.

منشور ريهام حجاج

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل،

وجاء في منشور ريهام حجاج الذي تداوله رواد السوشيال ميديا:" افرحوا لبعض وحبّوا الخير لبعض، ماحدّش واخد منك حاجة ومتستكترش على حد حاجة عشان حتى اللي معاك أصلاً مش ملكك، كل النِّعم اللي في الكون سواء معاك أو مع غيرك هي ملك الله وحده، كل النِّعم إيجار مفيش فيها حاجة ملكك أصلاً واللي بيدفع إيجار نعمك هي نيتك ونضافة قلبك، تلك الأيام نداولها بين الناس".

ريهام حجاج

تعليق ريهام حجاج على الجدل المثار بسبب منشورها

وعلقت ريهام حجاج، في تصريحات صحفية لها، على الجدل المثار بسبب هذا المنشور، وقالت أنها كتبته منذ أيام قبل عيد الفطر، كنوع من أنواع الموعظة والنصيحة لجمهورها بسبب شهر رمضان وقدوم عيد الفطر، موضحة أنها لا تدخل نفسها في أي مسألة تخص مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما نشر بشأن تعليقها على جدل نِسب مشاهدات المسلسلات غير صحيح.

ريهام حجاج

مسلسل أثينا

وفي سياق آخر، شاركت ريهام حجاج في النصف الأول من السباق الرمضاني الماضي 2025، في مسلسل أثينا، الذي لعبت بطولته بجانب أحمد مجدي، عمر السعيد، نبيل عيسى، سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، تامر هاشم، علي السبع، أحمد قنديل، ميران عبد الوارث، غيدا منصور، جنا الأشقر، شريف حافظ، دونا إمام، مريم الفرجاني، ياسمين الهواري، وهو من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد ناير.

اقرأ أيضاً:

مسلسلات رمضان 2025 .. القائمة الكاملة لنجوم مسلسل أثينا

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل أثينا وطرح برومو مثير يكشف أسرار الجريمة الإلكترونية