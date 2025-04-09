أعضاء الكنيست يتلقون أظرف مشبوهة.. ماعلاقة جماعة المنتقمون الإسرائيليون

كشف عدد من النواب في الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، أنهم تلقوا أظرفاً تحتوي على "مواد مشبوهة"،و قد تم إرسالها إلى منازلهم المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



ماعلاقة جماعة المنتقمون الإسرائيليون

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن السلطات الإسرائيلية تعتقد بأن الأظرف المشبوهة أرسلتها جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون، والتي تأسست خلال الصيف الماضي على يد مجموعة من الإسرائيليين من أماكن مختلفة.



وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الجماعة كانت هددت أعضاء في الائتلاف الحاكم بإسرائيل وعائلاتهم خلال العام الماضي ، تم وضع رسالة تهديد على باب منزل عضو الكنيست إيلي دلال من حزب الليكود، وتم إرسال رسالة مماثلة أيضًا إلى عضو الكنيست إلياهو رفيفو.

وذكر الكنيست في ذلك الوقت أن "المسألة أُحيلت إلى مسؤول الكنيست وأُحيلت إلى السلطات المعنية، بما في ذلك شرطة إسرائيل".



وفي أعقاب الحادثة، فتحت الشرطة تحقيقاً شارك فيه جهاز الأمن العام "الشاباك" أيضاً.

تحقيقات مع عضو بالكنيست بشأن تسريب وثائق سرية

وعلى صعيد أخر فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقاً موسعاً مع عضو الكنيست جلعاد كريف، الاثنين، على خلفية إتهامه بتسريب " بروتوكلات " سرية من جلسات للجنة الخارجية والأمن البرلمانية، حيث إستمرت التحقيقات لنحو ساعة.

وبحسب تقارير إعلامية نقلت عن مصادر في الشرطة " ان كريف لم يتعاون مع المحققين ".

و أضافت المصادر " ان عضو الكنيست كريف حضر الى التحقيق بدون هاتفه النقال ".

وكان كريف قد أكد في وقت سابق " انه على عكس أعضاء كنيست آخرين يهددون بعدم المثول أمام المحققين، هو ينوي الاستجابة للدعوة للتحقيق معه ".

و أضاف " ان التحقيق معه يأتي بسبب شكوى على خلفية سياسية قدمها ضده رئيس الكنيست أمير اوحانا ".

تأتي تلك الأزمات في ظل حالة من التخبط السياسي و الأزمات الداخلية بين الحكومة من جهة و عدد أعضاء الكنيست و المعارضة من جهة أخرى، بالإضافة إلى أزمات الرهائن، و إقالة المدعية العامة جالي بهارف ميارا، إقالة رئيس الشاباك رونين بار مايعكس حالة الصراع القوية التي تعج بها الحياة السياسية الإسرائيلية .

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