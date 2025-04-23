عاجل.. الأردن يعلن حظر جماعة الإخوان ويصادر ممتلكاتها

وجهت دولة الأردن ضربة قوية لـ جماعة الإخوان اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب الكشف عن خلية مرتبطة بالجماعة، ثبت تورطها في مخططات تهدد الأمن والاستقرار داخل المملكة، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أعلن وزير الداخلية الأردني، اليوم الأربعاء، عن سلسلة من الإجراءات بحق جماعة الإخوان، وذلك في أعقاب الكشف عن خلية مرتبطة بالجماعة، ثبت تورطها في مخططات تهدد الأمن والاستقرار داخل المملكة بحسب بيان وزارة الداخلية الأردنية.

الحكومة الأردنية تقرر إغلاق جميع مقار جماعة الإخوان المنحلة

وقال وزير الداخلية الأردني، في بيان رسمي، إن الحكومة الأردنية قررت إغلاق جميع مقار جماعة الإخوان المنحلة في مختلف أنحاء البلاد، وحظر أنشطتها بالكامل، مع مصادرة جميع أملاكها المنقولة وغير المنقولة، تنفيذًًا للقانون ولما تمثله من تهديد على الأمن الوطني.

ملك الأردن

وزير الداخلية الأردني: يحظر الانضمام أو الترويج لأفكار جماعة الإخوان المنحلة

وشدد وزير الداخلية الأردني على أنه يحظر الانضمام أو الترويج لأفكار جماعة الإخوان المنحلة تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أن "كل من يثبت تعامله أو ارتباطه بـ جماعة الإخوان سيُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وزير الداخلية الردني: تورط عناصر من جماعة الإخوان في زعزعة الأمن العام

وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت عن تورط عناصر من جماعة الإخوان في نشاطات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنظام العام، مؤكدًا أن استمرار جماعة الإخوان يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين والسلم المجتمعي.

وزير الداخلية الردني: تورط عناصر جماعة الإخوان في أعمال تخريبية

وقال وزير الداخلية الأردني: "لقد ثبت أن عناصر جماعة الإخوان المنحلة انخرطوا في أعمال تخريبية وتخطيط يرقى لمستوى التهديد الإرهابي، ولا يمكن التهاون مع ذلك تحت أي ظرف".

القضاء الأردني يحل جماعة الإخوان

وكان القضاء الأردني قد قرر في وقت سابق حل جماعة الإخوان باعتبارها كيانًا غير مرخص لعدم تصحيح أوضاعها القانونية.

المخابرات الأردنية تحبط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني

الجدير بالذكر أن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني كشف عن تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في تصريح صحفي، إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.

وبين وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.

وأوضح أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

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