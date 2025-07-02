بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه.. طريقة التقديم بوظائف مشروع الضبعة النووية

وظائف مشروع الضبعة النووية.. تصدرت وظائف وزارة العمل 2025 منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح حديث الساعة بين آلاف الشباب الطامحين لمستقبل أفضل.

وتأتي هذه الفرصة المميزة ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وظائف مشروع الضبعة النووية

الموجز يعرض تفاصيل وظائف مشروع الضبعة النووية، حيث تقدم الوزارة مجموعة واسعة من الوظائف التي تستهدف جميع المؤهلات، من المهندسين والفنيين إلى الإداريين وموظفي الدعم، مع فرص واعدة لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، ما يجعل هذا الإعلان استثنائيًا هو المزايا التنافسية التي تقدمها الوظائف، من رواتب مجزية وحوافز مالية إلى تأمين صحي واجتماعي، بالإضافة إلى برامج تدريبية متقدمة لتطوير المهارات.

لم يتوقف التفاعل عند حدود الشباب الباحث عن عمل، بل أثار الإعلان اهتمامًا كبيرًا بين خبراء الاقتصاد الذين أشادوا بدور الوزارة في مواجهة البطالة وتعزيز فرص العمل في واحد من أهم القطاعات الحيوية بمصر.

لذلك، إذا كنت تطمح لتكون جزءًا من هذا النجاح، لا تفوت الفرصة، تابع موقع وزارة العمل وابدأ رحلتك نحو مستقبل مشرق في قطاع الطاقة.

وفي هذا الصدد، تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري ضمن مشروع محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

وظائف مشروع الضبعة النووية

وتتنوع الوظائف المتاحة، بين عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع، وتشمل:

771 وظيفة حداد مسلح

513 وظيفة نجار مسلح

392 وظيفة شداد معدني (سقالات)

111 وظيفة فورمجى

طريقة التقديم بوظائف مشروع الضبعة النووية

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيا من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaFp5HxuSBhalVyZnqgTENFOO2xkD4pRUYD6l5CPv_ZWSzA/viewform?pli=1

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 9500 إلى 11000 جنيه، مع توفير عدد من المزايا للعاملين، من بينها:

سكن مجهز بالقرب من موقع العمل

3 وجبات يوميا

مواصلات من وإلى مقر الإقامة

حوافز إنتاجية وشهرية

وأكدت أن الوزارة ستتابع جميع إجراءات التوظيف بدقة، لضمان التزام الجهة المنفذة بمعايير السلامة وحقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة داخل واحد من أهم المشروعات القومية.

وأشارت إلى أن باب التقديم مفتوح لمدة أسبوعين، بدءا من أمس الثلاثاء 1 يوليو 2025.

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