الحكومة: ارتفاع إنتاج مصر من الكهرباء بنحو 33% خلال 2023/2024

ارتفاع إنتاج مصر من الكهرباء.. ارتفعت كميات الكهرباء المولدة في مصر خلال عام 2023/2024 إلى نحو 229.0 جيجا. و. س، وذلك مقابل 172.2 جيجا .و .س عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 33%.

ارتفاع إنتاج مصر من الكهرباء

الموجز يستعرض أبرز المؤشرات الإيجابية بقطاع الكهرباء والطاقة في مصر عبر التقرير التالي، حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز المؤشرات الإيجابية والنتائج الملموسة التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بثورة 30 يونيو.

وأوضح الجهاز أن كمية الكهرباء المستخدمة قد بلغت 178.6 جيجا. و. س في عام 2023/2024، مقابل 147.0 جيجا. و .س خلال عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 21.5% .

وشهد قطاع الكهرباء والطاقة في مصر العديد من النجاحات، في ظل تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجيتها للتحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة؛ وفي ظل هذه الجهود، تستهدف مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري

وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كما تعمل مصر على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا، بهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

تأمين إمدادات الكهرباء لمواجهة ذروة الاستهلاك

ونجحت وزارة الكهرباء، في النصف الأول من العام الجاري (2025)، في إضافة قدرات كهربائية جديدة للشبكة القومية، والتركيز على الطاقة المتجددة، وتأمين إمدادات الكهرباء لمواجهة ذروة الاستهلاك، وزيادة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات

وتضمنت الخطة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجا وات شملت إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع “أبيدوس” طاقة شمسية التى تم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء منذ ديسمبر الماضي، علاوة على إضافة 1500 ميجاوات (طاقة شمسية + طاقة رياح)، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء بعد الانتهاء من (مشروع الطاقة الشمسية الإضافى بقدرة 1000 ميجاوات، ومشروع أمونت طاقة رياح الجارى تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات)، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة فى مصر.

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