من قبلي لـ بحري.. مواعيد القطارات غداً الخميس 10 يوليو 2025

تعتبر القطارات وسيلة المواصلات الأكثر أمنا وراحة، لذا ارتفعت معدلات البحث في الساعات القليلة الماضية، عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 10 يوليو 2025، وذلك للقطارات المكيفة والروسي المتجهة من قبلي لبحري والعكس.

ويقدم موقع «الموجز» لزواره ومتابعيه في السطور التالية، مواعيد القطارات اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط الإسكندرية - القاهرة



قيام قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية القاهرة الساعة 5:10 صباحا.

قطار 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية القاهرة الساعة 10:00 صباحا.

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 19.30 مساء.

قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساء.

قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 17.10 مساء.

قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.10 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية طنطا موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي ) موعد قيامه الساعة 13.10 ظهرا.

قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات



مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.20 صباحا.

قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.45 صباحا.

قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10.10 صباحا.

قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا.

قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.10 عصرا.

قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.25 عصرا.

قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18.15 مساء.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.

قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.30 مساء.

قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 13.25 ظهرا.

قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية (تالجو) موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.30 عصرا.

قطار 3023 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) قيام من محطة القاهرة الساعة 17:00 عصرا.

قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 19.10 مساء.

قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساء.

قيام قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - أسوان»



قطار رقم 1902 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.20 صباحا.

قطار رقم 3006 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 00.50 صباحا..

قطار رقم 978 ثالثة مكيفة القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحا.

قطار رقم 980 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحا.

قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

قطار رقم 982 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 162 تهوية القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا.

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 ثالثة مكيفة القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.10 مساء.

قطار رقم 84 القاهرة أسوان (نوم) موعد قيامه الساعة 19.20 مساء.

قطار رقم 2014 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 VIP القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 20.00 مساء.

قطار رقم 82 / نوم/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.10 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 90 /تحيا مصر/ القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.10 مساء.

قطار رقم 890 ثالثة مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (تهوية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 936 القاهرة أسوان (مكيف) موعد قيامه الساعة 7.35 صباحا.

قطار رقم 80 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحا.

قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (تهوية) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرا.

قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (تهوية) موعد قيامه الساعة 16.20 عصرا.

قطار رقم 188 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحا.

قطار رقم 2030 القاهرة أسوان (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (تهوية) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي على خط «أسوان - القاهرة»

قطار 3025 ثالثة مكيفة (أسوان / القاهرة) قيام الساعة 04:10 ويصل الساعة 16.40 عصرا.

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35 مساء.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40 مساء.

قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.05 ظهرا.

قطار رقم 2007 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرا.

قطار رقم 2015 اسبانى مطور أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00عصرا.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20 عصرا.

قطار رقم 1903 ثالثة مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 عصرا.

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

قطار رقم 89 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 21.05 مساء.

قطار رقم 989 إسباني مطور/ أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.

قطار رقم 987 مكيف الأقصر موعد قيامه الساعة 4.50 صباحا يصل 15.35 عصرا.

قطار رقم 937 مكيف يقوم من محطة المنيا الساعة 14.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 159 تهوية ديناميكية الأقصر القاهرة يقوم الساعة 6.00 ويصل الساعة 18.50 مساء.

قطار رقم 977 VIP الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 971 مكيف أسيوط القاهرة - مكيف- موعد قيامه الساعة 7.05 ويصل 13.05 ظهرا.

قطار رقم 1111 تهوية ديناميكية يقوم من الفيوم الساعة 12.50 ويصل الوسطى 13.40 ثم يصل القاهرة 15.10 عصرا.

قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحا.

قطار رقم 891 ثالثة مكيفة سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرا. ويصل الساعة 17.40 عصرا.

قطار رقم 871 مكيف أسيوط القاهرة - ثالثة مكيفة - موعد قيامه الساعة 3.20 صباح ويصل الساعة 9.20 صباحا.

قطار رقم 979 ثالثة مكيفة أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا ويصل 21.20 عصرا.

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30 صباحا.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55 صباحا.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10 مساء.

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.

قطار رقم 91 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 مساء.

قطار رقم 833 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 9.30 مساء ويصل القاهرة 17.10 عصرا.

قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 8.00 ويصل 21.00 مساء.

قطار رقم 1007 نجع حمادي القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 18.10مسا ويصل 2.30 صباحا.

قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 2.30 ظهرا ويصل 9.10 صباحا.

قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا ويصل 14.00 ظهرا.

قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (تحيا مصر) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء

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