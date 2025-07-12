كواليس زيارة وزير الكهرباء الميدانية إلى محطة الشباب المركبة بالإسماعيلية

زيارة إلى محطة الشباب المركبة بالإسماعيلية.. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى ساعة متأخرة مساء أمس الجمعة بزيارة ميدانية إلى محطة كهرباء الشباب المركبة قدرة 1500 ميجاوات، بمنطقة القصاصين محافظة الإسماعيلية، لمتابعة عمل المحطة ونظام التشغيل والطاقة المولدة والاطمئنان على توفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المناطق فى محافظات الشرقية والإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء، وحرصا على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها واستمراريتها وتلبية الاحتياجات على كافة الاستخدامات، "المنزلية والصناعية والزراعية وغيرها"

زيارة إلى محطة الشباب المركبة بالإسماعيلية

الموجز ينقل لكم تفاصيل زيارة إلى محطة الشباب المركبة بالإسماعيلية، حيث تفقد الدكتور محمود عصمت وحدات المحطة حيث تتكون من 8 وحدات قدرة كل وحدة 125 ميجاوات، بالإضافة إلى وحدتين قدرة كل واحدة 250 ميجاوات، وراجع الأنظمة الإلكترونية للوحدات وربطها بمركز التحكم بالمحطة، ومدى جاهزية البطاريات الملحقة بوحدات التوليد وأنظمة تسجيل البيانات الخاصة بكل وحدة، وتنفيذ الصيانة وفقا لجداولها المحددة مسبقا، وبرامج الحماية والسلامة والصحة المهنية، واستمع الدكتور محمود عصمت من طاقم التشغيل ووردية العمل بمركز التحكم إلى شرح تفصيلي حول نمط التشغيل المستخدم وكفاءة الأداء والوقود المستخدم ومعدلات استهلاك الوقود ومقارنتها بإجمالي الطاقة المولدة.

وناقش الدكتور عصمت العاملين، بحضور المهندس محمود النقيب العضو المتفرغ لشئون شركات إنتاج الكهرباء، والمهندس سامى أبووردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والمهندس أشرف يوسف رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، فى خطة الطوارئ وكيفية التعامل مع الأزمات وعزل وحدات التوليد حال استدعى الأمر لذلك لضمان سلامة المحطة، وكذلك الربط مع المركز القومي للتحكم والتنسيق الدائم والمستمر لحماية الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية.

زيارة إلى محطة الشباب المركبة بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمتلك بنية تحتية ضخمة، ويمتلك قدرات توليد غير مسبوقة، وحظى بدعم كبير من الدولة، كون الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وعنصر رئيسي فى تنفيذ رؤية الدولة فى مجالات الصناعة والزراعة والتنمية العمرانية، موضحا أهمية حسن إدارة الطاقات والقدرات المتاحة للحفاظ عليها وتطويرها وتعظيم عوائدها.

وأشار إلى مجريات تنفيذ خطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على الشبكة وتحسين وتطوير اداء الشركات والالتزام بالتشغيل الاقتصادي وتطبيق معايير الجودة والكفاءة فى استخدام الوقود الأحفوري وبرامج الصيانة والسيطرة على معدلات خروج وحدات التوليد من الخدمة وتحسين بيئة العمل وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وبرامج قياس الوقت والاستجابة لإصلاح الأعطال فى كافة القطاعات ، ومتابعة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من حيث الكم والكيف.

زيارة إلى محطة الشباب المركبة بالإسماعيلية

وشدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مسئولي الشركات والقائمين على العمل فى جميع المواقع

اقرأ أيضًا:

مباحثات بين وزير الكهرباء ومنظمة ترابط الطاقة العالمية لدعم مشروعات الربط الكهربائي

مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء ورئيس هيئة الطاقة الصينية لدعم وتعزيز التعاون