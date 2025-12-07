حكم جمع الصلوات في فصل الشتاء..الإفتاء توضح عبر موقع وزارة التربية والتعليم

هل يجوز جمع الصلوات بسبب تقارب المواقيت؟

يكثر سؤال المسلمين في الشتاء عن حكم جمع الصلوات مع تقارب المواقيت، خصوصًا لمن تتزاحم لديهم المهام اليومية، وبحسب توضيحات دار الإفتاء المصرية، والتي نقلها موقع وزارة التربية والتعليم ضمن اهتمامه بالشؤون الدينية، فإن قِصر النهار في الشتاء لا يُعد عذرًا شرعيًا يجيز الجمع، ويرصد الموجز التفاصيل.



وأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، أن الأعذار المعتبرة شرعًا للجمع هي السفر والمطر فقط، بينما ضيق الوقت في الشتاء لا يدخل ضمن هذه الأعذار، وهو ما تشير إليه الفتاوى المنشورة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الجمع بغير عذر.. متى يجوز؟

أوضح الشيخ عويضة عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات في بعض المواقف دون سفر أو مطر، لكن الصحابي ابن عباس بين السبب بقوله: «حتى لا يحرج أمته».

وبحسب ما أورده موقع وزارة التربية والتعليم، فإن هذا النوع من الجمع يُعد رخصة للضرورة فقط، ولا يجوز اتخاذه عادة يومية. ويُسمح به للطلاب الذين تستمر محاضراتهم حتى دخول وقت الصلاة التالية، وهو توضيح مهم للشرائح التي تعتمد على موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة أحكام عباداتهم.

فتوى الدكتور عمرو الورداني حول الجمع للضرورة

أعاد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، التأكيد أن الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في غير السفر جائز للضرورة، استنادًا إلى حديث ابن عباس الصحيح.

ووفق ما نشره موقع وزارة التربية والتعليم، شدد الورداني على ضرورة تجنب جعل الجمع عادة دائمة، بل يُستخدم فقط في حالات المشقة الحقيقية مثل ظروف العمل أو المواصلات أو ضغط المحاضرات.

هل يمكن جمع الصلوات في نهاية اليوم؟

طرح كثير من الزوار على موقع وزارة التربية والتعليم سؤالًا حول إمكانية جمع الصلوات في نهاية اليوم. وفي هذا الشأن، بين الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، أن الأمر جائز عند الضرورة، لكن الأفضل تنظيم الوقت لأداء كل صلاة في وقتها.

وأكد أن جمع الصلوات كلها ليلًا دون عذر يعد خطأ وإثمًا، لأن الصلاة فُرضت على أوقاتها، ولا يُلجأ إلى الجمع إلا عند وجود سبب قاهر.

ضوابط الجمع الصحيح كما أوضحتها الإفتاء

تشدد دار الإفتاء، نقلاً عن منشوراتها المتداولة على موقع وزارة التربية والتعليم، على ضرورة:

عدم اتخاذ الجمع عادةً يومية بلا عذر.

تقديم الصلاة على كل شيء قدر الإمكان.

جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء عند الضرورة فقط.

الاستغفار عند التقصير والالتزام لاحقًا بأداء الصلاة في وقتها.

وتختم الإفتاء بأن المسلم يجب أن يجعل الصلاة في مقدمة أولوياته، وأن يستفيد من الرخص الشرعية دون إفراط أو تفريط، وهو ما تحرص عليه التوعية الدينية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الذي يواصل نشر الفتاوى الموثوقة لتصحيح المفاهيم الدينية.