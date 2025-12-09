اتحاد الكرة المصري يرفض فعاليات المثلية في مباراة مصر وإيران ويخاطب فيفا رسميًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موقفًا حاسمًا قبل مواجهة مصر وإيران في كأس العالم 2026، بعد إرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي «فيفا» يؤكد خلاله رفض إقامة أي فعاليات أو رموز مرتبطة بالمثلية داخل استاد سياتل، مستندًا للوائح فيفا ومراعاة القيم الثقافية والدينية للجماهير.

رفض قاطع للفعاليات المرتبطة بالمثلية

أكد الاتحاد المصري في خطابه أن المعلومات المتداولة بشأن نية إقامة أنشطة تخص «المثلية الجنسية» خلال المباراة تتعارض بشكل مباشر مع قيم المجتمعات العربية والإسلامية، مشددًا على رفضه التام لأي مظهر يمس العادات أو الأعراف الثقافية.

الاستناد للوائح فيفا والقانون التأديبي

استند الاتحاد إلى المادة الرابعة من النظام الأساسي لفيفا، التي تمنع إدخال القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة في المسابقات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حياد كرة القدم ومنع استخدامها للترويج لأي توجهات مثيرة للجدل بين الجماهير.

الحفاظ على بيئة جماهيرية آمنة ومحايدة

شدد الاتحاد المصري على أن المباراة يجب أن تُقام في أجواء رياضية خالصة، خالية من أي أنشطة قد تثير التوتر أو الخلاف بين جماهير من خلفيات مختلفة، مؤكدًا أهمية احترام خصوصية ثقافات الدول المشاركة.

مطالبة رسمية من الاتحاد المصري لفيفا

وطالب الاتحاد الدولي بضمان عدم إدراج أي رموز أو فعاليات مرتبطة بالمثلية داخل الملعب يوم المباراة، حفاظًا على روح الوحدة والاحترام المتبادل، وضمان التركيز الكامل على الجوانب الرياضية دون أي مؤثرات خارجية.