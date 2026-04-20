أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 في مصر.. تبدأ من 70 ألف جنيه

أسعار الأضاحي 2026 تشعل اهتمام المواطنين قبل عيد الأضحى

تشهد أسعار أضاحي عيد الأضحى 2026 في مصر حالة من الاهتمام المتزايد مع اقتراب الموسم، حيث لم يتبق سوى نحو 37 يومًا على حلول العيد، ما دفع المواطنين للبحث المبكر عن الأسعار المناسبة وفتح باب الحجز لتفادي أي زيادات متوقعة في الأسعار مع زيادة الإقبال.

وتشهد أسواق الماشية حالة من النشاط الملحوظ، في ظل استعدادات مكثفة من التجار والمربين لتلبية احتياجات المواطنين، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في الأسعار حتى الآن.

أسعار العجول البقري 2026 في الأسواق

تُعد العجول البقري من أكثر أنواع الأضاحي طلبًا في مصر، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم بين 200 و220 جنيهًا. ويبدأ سعر العجل الذي يزن نحو 350 كيلو من 70 ألف جنيه، وقد يصل إلى 77 ألف جنيه، وفقًا لعمره وحالته.

ويفضل عدد كبير من المواطنين هذا النوع نظرًا لحجمه الكبير وقدرته على تلبية احتياجات العائلات، رغم ارتفاع تكلفته مقارنة بباقي الأنواع.

أسعار اللحوم الجاموسي 2026

سجلت أسعار الجاموس القائم مستويات تتراوح بين 155 و175 جنيهًا للكيلو، وتختلف القيمة الإجمالية للأضحية حسب عمر الجاموسة وجودتها.

ويُعتبر الجاموس خيارًا اقتصاديًا نسبيًا مقارنة بالعجول البقري، ما يجعله مناسبًا لشريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن سعر أقل.

أسعار الخرفان البلدي والبرقي

بالنسبة للخرفان البلدي، فقد تراوح سعر الكيلو القائم بين 200 و250 جنيهًا، حيث يتراوح سعر الخروف بوزن 45 كيلو بين 9 آلاف و11250 جنيهًا.

أما الخرفان البرقي، فقد سجلت أسعارًا أعلى نسبيًا، حيث تراوح سعر الكيلو بين 220 و280 جنيهًا، ويُعد من الأنواع المميزة التي يفضلها كثير من المواطنين بسبب جودة لحومه.

أسعار الماعز في عيد الأضحى 2026

تراوحت أسعار الماعز القائم بين 250 و260 جنيهًا للكيلو، وتختلف القيمة النهائية حسب النوع والعمر.

وشهدت الماعز إقبالًا متزايدًا خلال المواسم السابقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأضاحي الأخرى، حيث يلجأ إليها البعض كبديل اقتصادي مناسب.

أسعار الجمال في الأسواق المصرية

تبدأ أسعار لحوم الجمال القائم من 150 جنيهًا وتصل إلى 250 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر حسب عمر الجمل ونوعه.

وتتميز أضاحي الجمال بأنها تُباع غالبًا بنظام المزاد، حيث يتم تحديد السعر بشكل إجمالي دون الاعتماد على الوزن، وهو ما يميزها عن باقي أنواع الأضاحي.

استعدادات مكثفة في الأسواق قبل عيد الأضحى

تشهد الأسواق استعدادات قوية لاستقبال موسم الأضاحي، مع زيادة المعروض من الماشية بمختلف أنواعها، إلى جانب طرح تسهيلات في الحجز المبكر.

ويساعد هذا التوسع في المعروض على منح المواطنين فرصة اختيار الأضحية المناسبة وفقًا لقدراتهم المالية، قبل وصول الأسعار إلى ذروتها مع اقتراب العيد.

العوامل المؤثرة في أسعار الأضاحي 2026

تتحدد أسعار الأضاحي في مصر وفق عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

تكلفة الأعلاف التي تؤثر بشكل مباشر على تربية الماشية

حجم المعروض في الأسواق

مستوى الطلب مع اقتراب عيد الأضحى

تكاليف النقل والرعاية البيطرية

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحركات مستمرة في الأسعار، ما يجعل المتابعة اليومية أمرًا مهمًا للراغبين في الشراء.

هل الوقت مناسب لشراء الأضحية؟

يرى خبراء سوق الماشية أن الشراء المبكر قد يكون خيارًا مناسبًا لتجنب ارتفاع الأسعار المتوقع مع زيادة الطلب خلال الأيام الأخيرة قبل العيد.

وفي النهاية، تبقى أسعار الأضاحي 2026 مرهونة بحركة السوق، لكن المؤكد أن الإقبال سيزداد تدريجيًا، وهو ما قد يدفع الأسعار للصعود، خصوصًا مع اقتراب موسم الذروة.

