رسميًا.. مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر (القاهرة والمحافظات)

مع بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي في اعتبارًا من الجمعة 24 أبريل 2026، تزداد معدلات البحث عن مواعيد الصلاة الجديدة، خاصة في وباقي المحافظات، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة. ويأتي ذلك في ظل حرص المواطنين على أداء الصلوات في توقيتها الصحيح وفق التوقيت الرسمي الجديد.

تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

بدأت الحكومة المصرية رسميًا تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بداية من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، على أن يستمر العمل به حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويهدف هذا النظام إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، ما ينعكس على نمط الحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها مواعيد الصلاة والعمل.

لماذا تتغير مواعيد الصلاة مع التوقيت الصيفي؟

تتأثر مواقيت الصلاة بشكل مباشر بتغيير الساعة، حيث يؤدي تقديم الوقت إلى تغيير مواعيد الأذان لجميع الصلوات الخمس لذلك، يصبح من الضروري متابعة التوقيتات الجديدة بدقة، خاصة خلال الأيام الأولى من تطبيق النظام، لتجنب أي أخطاء في أداء الفروض.

كما يرتبط توقيت الصلاة بحركة الشمس، وهو ما يجعل أي تغيير رسمي في الساعة ينعكس فورًا على مواعيد الأذان في مختلف المحافظات.

سبب اختيار يوم الجمعة لتغيير التوقيت

اختارت الحكومة يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي، كونه يوم إجازة رسمية في أغلب قطاعات الدولة، ما يمنح المواطنين فرصة كافية للتكيف مع التغيير دون التأثير على سير العمل أو المصالح الحكومية.

كما يتيح هذا الاختيار فترة زمنية مناسبة لضبط الساعات والأجهزة الإلكترونية، وتقليل احتمالات حدوث ارتباك في المواعيد.

كيفية ضبط الساعة على الهاتف بعد التوقيت الصيفي

لضمان التحديث التلقائي للتوقيت الجديد، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

على هواتف أندرويد:

الدخول إلى الإعدادات

اختيار “إعدادات إضافية”

الضغط على “التاريخ والوقت”

تفعيل التحديث التلقائي للوقت

إعادة تشغيل الهاتف

على هواتف آيفون:

فتح الإعدادات

الدخول إلى “عام”

اختيار “التاريخ والوقت”

تفعيل “التعيين تلقائيًا”

مواعيد الصلاة بعد التوقيت الصيفي في المحافظات

وفيما يلي أبرز مواقيت الصلاة يوم الجمعة 24 أبريل 2026 بعد تطبيق التوقيت الصيفي:

القاهرة:

الفجر: 4:46 صباحًا

الظهر: 12:53 مساءً

العصر: 4:29 مساءً

المغرب: 7:28 مساءً

العشاء: 8:51 مساءً

الإسكندرية:

الفجر: 4:48 صباحًا

الظهر: 12:58 مساءً

العصر: 4:36 مساءً

المغرب: 7:35 مساءً

العشاء: 8:59 مساءً

أسيوط:

الفجر: 4:53 صباحًا

الظهر: 12:53 مساءً

العصر: 4:26 مساءً

المغرب: 7:25 مساءً

العشاء: 8:44 مساءً

أسوان:

الفجر: 4:53 صباحًا

الظهر: 12:46 مساءً

العصر: 4:14 مساءً

المغرب: 7:14 مساءً

العشاء: 8:31 مساءً

أهمية متابعة التوقيتات الرسمية

ينصح الخبراء بمتابعة مواقيت الصلاة من المصادر الرسمية أو التطبيقات الموثوقة، خاصة مع بداية تطبيق التوقيت الصيفي، لضمان دقة المواعيد وتجنب أي اختلافات قد تؤثر على أداء العبادات.

وفي النهاية، يبقى الالتزام بمواقيت الصلاة أمرًا أساسيًا في حياة المسلمين، ما يجعل متابعة التغييرات المرتبطة بالتوقيت الصيفي ضرورة لا غنى عنها خلال هذه الفترة من كل عام.