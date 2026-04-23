بداية فصل الصيف 2026 في مصر.. أطول نهار في السنة

تزايد بحث المواطنين عن موعد الصيف

مع اقتراب منتصف عام 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة موعد بداية فصل الصيف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المبكر، وارتباط الموسم الصيفي بالإجازات والسفر وخطط المصايف.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع تغيرات الطقس الملحوظة التي تشهدها البلاد خلال شهري مايو ويونيو من كل عام، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا قبل الدخول الرسمي لفصل الصيف.

الموعد الفلكي لبداية فصل الصيف 2026

وفقًا للحسابات الفلكية الدقيقة، يبدأ فصل الصيف رسميًا في مصر يوم الأحد 21 يونيو 2026، وهو اليوم الذي يوافق ظاهرة “الانقلاب الصيفي” في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وفي هذا اليوم تصل الشمس إلى أعلى نقطة لها في السماء، وهو ما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، قبل أن تبدأ ساعات النهار في التناقص تدريجيًا بعد ذلك التاريخ.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

يُعد الانقلاب الصيفي حدثًا فلكيًا مهمًا يحدث عندما تكون الشمس عمودية تقريبًا على مدار السرطان، ما يؤدي إلى زيادة واضحة في كمية الإشعاع الشمسي التي تتلقاها الأرض في النصف الشمالي.

وينتج عن ذلك ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، وزيادة عدد ساعات سطوع الشمس، وهو ما يميز فصل الصيف عن باقي فصول السنة.

الصيف من الناحية المناخية في مصر

ورغم أن البداية الفلكية للصيف تكون في 21 يونيو، إلا أن الأجواء الصيفية في مصر تبدأ فعليًا قبل ذلك بأسابيع، حيث تبدأ موجات الحر في الظهور خلال شهر مايو، وتتصاعد تدريجيًا خلال يونيو.

وتصل درجات الحرارة إلى ذروتها خلال شهري يوليو وأغسطس، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، التي تُسجل أعلى المعدلات الحرارية سنويًا مقارنة بباقي أنحاء الجمهورية.

تأثير فصل الصيف على الحياة اليومية

يمثل فصل الصيف في مصر فترة ذروة النشاط السياحي، حيث تتجه الأسر إلى المدن الساحلية مثل الإسكندرية، ومرسى مطروح، وشرم الشيخ، لقضاء الإجازات الصيفية.

كما يشهد هذا الفصل تغيرًا في نمط الحياة اليومية، سواء في مواعيد العمل أو الدراسة أو حركة السفر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس.

يبقى فصل الصيف 2026 حدثًا فلكيًا ومناخيًا مهمًا ينتظره الكثيرون، ليس فقط باعتباره موسمًا للحرارة، ولكن أيضًا كفترة ترتبط بالإجازات والسفر والأنشطة الصيفية، مع بداية رسمية يوم 21 يونيو وفق الحسابات الفلكية.