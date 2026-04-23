مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 أبريل 2026..موعد أذان العشاء في القاهرة والمحافظات

أهمية صلاة العشاء في حياة المسلم

تُعد صلاة العشاء آخر الصلوات المفروضة في اليوم، وتمثل ختامًا روحيًا ليوم المسلم، حيث يلجأ فيها إلى الله بعد انتهاء مشاغل الحياة والعمل، طلبًا للسكينة والراحة النفسية.

وتحظى صلاة العشاء بفضل كبير في الإسلام، إذ تُؤدى في وقت يغلب عليه الهدوء، ما يساعد على الخشوع واستحضار القلب، كما أن الالتزام بها من علامات المحافظة على الصلوات الخمس كاملة.

موعد أذان العشاء اليوم في القاهرة والمحافظات

تشهد مواعيد أذان العشاء اليوم الخميس 23 أبريل 2026 اختلافًا طفيفًا بين المحافظات المصرية، وجاءت كما يلي:

القاهرة: 7:50 مساءً

الإسكندرية: 7:58 مساءً

أسوان: 7:30 مساءً

الإسماعيلية: 7:47 مساءً

وتأتي هذه المواعيد وفق التوقيت المحلي لكل محافظة، وبحسب البيانات الصادرة عن الجهات المختصة بحساب المواقيت.

مواقيت الصلاة الكاملة في القاهرة

الفجر: 3:47 صباحًا

الظهر: 11:53 صباحًا

العصر: 3:29 مساءً

المغرب: 6:27 مساءً

العشاء: 7:50 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجر: 3:49 صباحًا

الظهر: 11:58 صباحًا

العصر: 3:36 مساءً

المغرب: 6:34 مساءً

العشاء: 7:58 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر: 3:54 صباحًا

الظهر: 11:47 صباحًا

العصر: 3:14 مساءً

المغرب: 6:13 مساءً

العشاء: 7:30 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر: 3:42 صباحًا

الظهر: 11:49 صباحًا

العصر: 3:26 مساءً

المغرب: 6:24 مساءً

العشاء: 7:47 مساءً

فضل صلاة العشاء

يمثل أداء صلاة العشاء في وقتها ختامًا ليوم المسلم، وفرصة لمراجعة النفس وطلب المغفرة والطمأنينة قبل النوم، كما أن المحافظة عليها من علامات قوة الإيمان والارتباط بالعبادة اليومية.

وقد ورد في السنة النبوية فضل كبير للمشي إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والفجر في جماعة، لما فيهما من أجر عظيم ومضاعفة للحسنات.

تظل مواقيت صلاة العشاء من أهم المواعيد التي يحرص المسلمون على متابعتها يوميًا، كونها آخر صلاة في اليوم، وتمثل ختامًا روحانيًا يعزز الهدوء والسكينة قبل نهاية اليوم.