إدراج كلية الطب بجامعة شرق العاصمة ضمن الدليل العالمي لكليات الطب.. خطوة نحو الاعتراف الدولي

إدراج رسمي في الدليل العالمي لكليات الطب

حققت كلية الطب بجامعة شرق العاصمة إنجازًا جديدًا بعد إدراجها رسميًا ضمن الدليل العالمي لكليات الطب (World Directory of Medical Schools - WDOMS)، في خطوة تعزز مكانتها الأكاديمية وتدعم الاعتراف الدولي بشهاداتها وخريجيها.

دعم فرص الخريجين في المعادلات الدولية

يمثل الإدراج أهمية كبيرة لطلاب وخريجي الكلية، خاصة الراغبين في التقدم لامتحان المعادلة الأمريكية بعد التخرج، حيث يُعد وجود الكلية ضمن الدليل العالمي أحد المتطلبات الأساسية في العديد من إجراءات التحقق الأكاديمي والتقديم للبرامج الطبية الدولية.

ما هو الدليل العالمي لكليات الطب؟

يُعد الدليل العالمي لكليات الطب (WDOMS) قاعدة بيانات رسمية تضم كليات الطب المعترف بها حول العالم، وقد أُطلق عام 2014 نتيجة شراكة بين الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) والمؤسسة للنهوض بالتعليم والبحوث الطبية الدولية (FAIMER).

ويستخدم الدليل من قبل الهيئات التنظيمية والمؤسسات الصحية والمستشفيات في مختلف الدول للتحقق من الخلفية الأكاديمية لخريجي كليات الطب.

نبذة عن جامعة شرق العاصمة

جامعة شرق العاصمة (University of East Capital - UEC) هي جامعة مصرية، تأسست بموجب القرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2025، وتضم عددًا من الكليات والتخصصات الأكاديمية، وتسعى إلى تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وفق المعايير الدولية.