10 ملايين مشاهدة لموقع منتدى مصر 2026 و50 ألف تسجيل خلال 5 أيام

شهد الموقع الإلكتروني لـ منتدى مصر 2026 إقبالًا كبيرًا من المواطنين والخبراء والمتخصصين، منذ إطلاقه مطلع أكتوبر الجاري، حيث تجاوز عدد مشاهدات الموقع 10 ملايين مشاهدة خلال 5 أيام فقط، فيما تخطى عدد الزائرين 650 ألف زائر، إلى جانب تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن للمشاركة وإبداء الرأي.

إطلاق الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لـ منتدى مصر 2026 يوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، وذلك قبل انطلاق فعاليات المنتدى المقرر عقدها خلال الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الموقع يمثل منصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره الرئيسية وأجندة جلساته وفعالياته، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والملفات المطروحة للنقاش خلال فعاليات المنتدى.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية الاستماع إلى آراء المواطنين والتفاعل مع اهتماماتهم وتساؤلاتهم، بما يسهم في طرح رؤى مستقبلية للقضايا ذات الأولوية.

10 ملايين مشاهدة لموقع منتدى مصر 2026

وكشف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عن حجم التفاعل مع الموقع منذ إطلاقه، موضحًا أن عدد مشاهدات الموقع تجاوز 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى فقط.

كما تخطى إجمالي عدد زائري الموقع 650 ألف زائر، في حين تجاوز عدد المواطنين الذين سجلوا للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية 50 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم الاهتمام بالمشاركة في فعاليات المنتدى والقضايا التي يناقشها.

ويتيح الموقع للراغبين في المشاركة إمكانية الاطلاع على المحاور المختلفة للمنتدى، إلى جانب تقديم الأفكار والمقترحات المتعلقة بالقطاعات والملفات التي تمثل أهمية للمواطنين.

أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة

وأوضح المستشار محمد عادل أن المواطنين المسجلين على الموقع قدموا أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة منذ إطلاق المنصة.

وبعد مراجعة المشاركات المقدمة، تم نشر أكثر من 2500 مشاركة على الموقع، حيث جرى توزيعها على 19 قطاعًا مختلفًا، وحققت هذه المشاركات إجمالي مشاهدات بلغ نحو 275 ألفًا و604 مشاهدات.

وتنوعت اهتمامات المواطنين بين عدد من الملفات الرئيسية، وجاءت قطاعات التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، وسوق العمل في مقدمة المجالات التي حظيت باهتمام ومشاركة من المستخدمين.

التعليم يتصدر المشاركات والاتصالات في صدارة المشاهدات

وفيما يتعلق بتوزيع المشاركات على القطاعات المختلفة، جاء قطاع التعليم في المركز الأول من حيث عدد المشاركات، يليه قطاع الثقافة والإعلام، ثم قطاع سوق العمل.

وفي المقابل، تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قائمة القطاعات الأكثر مشاهدة، حيث سجل نحو 95 ألفًا و270 مشاهدة، رغم احتلاله المركز الخامس من حيث عدد المشاركات المقدمة من المواطنين.

وتعكس هذه الأرقام تنوع اهتمامات المواطنين بالقضايا المطروحة على منصة منتدى مصر 2026، سواء من خلال تقديم الأفكار والمقترحات أو متابعة المحتوى المتعلق بالقطاعات المختلفة.

خدمات متعددة عبر موقع منتدى مصر 2026

ويضم الموقع الإلكتروني لـ منتدى مصر 2026 عددًا من الخدمات والمحتويات التي تتيح للمواطنين متابعة كل ما يتعلق بالمنتدى، حيث يمكن التعرف على المحاور الرئيسية وأجندة الجلسات والفعاليات المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.

كما يتيح الموقع متابعة أبرز أخبار المنتدى وفعالياته ومخرجاته وتحديثاته أولًا بأول، إلى جانب تخصيص ركن إعلامي يتضمن الأخبار والتغطيات، بالإضافة إلى مواد الفيديوجراف والإنفوجراف التي تتناول الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمنتدى.

ويتضمن الموقع كذلك مركزًا للوثائق، إلى جانب خدمة «شارك برأيك» التي تتيح للمواطنين التسجيل وطرح أفكارهم ومقترحاتهم بشأن القضايا التي ستكون محل نقاش خلال فعاليات المنتدى.

دعوة للمواطنين للمشاركة في المنتدى

ودعا المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين والخبراء والمتخصصين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنتدى مصر 2026، والتفاعل مع القضايا المطروحة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات.

وأكد أن المشاركة في طرح الرؤى والأفكار تمثل فرصة للإسهام في صياغة أولويات المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويمكن للمواطنين والخبراء الراغبين في المشاركة والتعرف على تفاصيل المنتدى ومحاوره وأجندة فعالياته الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي عبر EgyptForum.gov.eg