زيارة السيسي إلى كوريا الجنوبية.. شراكة استراتيجية وتعاون جديد بين القاهرة وسول

شهدت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين القاهرة وسول، بعد الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وجاء الإعلان خلال لقاء الرئيس السيسي مع رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، في العاصمة سول، حيث بحث الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

مباحثات موسعة بين السيسي ورئيس كوريا الجنوبية

واستقبل الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة في سول، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية تضمنت عزف السلامين الوطنيين لمصر وكوريا الجنوبية، واستعراض حرس الشرف.

وشهدت مراسم الاستقبال أيضًا تقديم فقرة غنائية من كورال الأطفال ترحيبًا بالرئيس السيسي، كما وقع الرئيس في سجل كبار الزوار، والتقط الرئيسان صورة تذكارية قبل بدء المباحثات.

وعقد السيسي ونظيره الكوري لقاءً ثنائيًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلًا عن مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

مصر وكوريا تعلنان الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية

وأكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والصناعة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن قرار الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل محطة جديدة في تاريخ التعاون بين البلدين، ويعكس رغبة القاهرة وسول في الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأشار الرئيس إلى أن الشراكة الجديدة تفتح المجال أمام توسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم التنمية والازدهار للشعبين المصري والكوري.

السيسي يشيد بالتجربة الاقتصادية والصناعية لكوريا

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجربة التنموية والصناعية والتكنولوجية التي حققتها كوريا الجنوبية، معتبرًا أنها أصبحت نموذجًا ملهمًا للدول الساعية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يتناسب مع خطط الدولة المصرية لتوطين الصناعات الحديثة وزيادة الإنتاج المحلي.

وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على عدد من القطاعات المهمة، وفي مقدمتها صناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة.

زيادة الاستثمارات الكورية في مصر

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وسول، إلى جانب دعم التعاون الصناعي والتكنولوجي، والعمل على زيادة حركة التجارة بين البلدين.

كما أشار إلى أهمية توسيع نفاذ المنتجات والصادرات المصرية إلى السوق الكورية، بما يسهم في تحقيق استفادة أكبر من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه مصر إلى توطين عدد من الصناعات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة قدرتها التنافسية.

السيسي يبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

وتطرقت مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الكوري إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس أهمية العمل على دعم السلام والاستقرار، وضرورة احتواء الأزمات ومنع توسعها إلى مناطق أخرى، مشيرًا إلى الجهود المصرية الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تناولت المباحثات أهمية ضمان حرية وأمن الملاحة في الممرات البحرية الدولية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية.

موقف مصر من أمن البحر الأحمر

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم استقرار دول منطقة القرن الإفريقي والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، مشددًا على رفض أي تحركات تهدف إلى إنشاء ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب الدول المشاطئة.

وشدد على أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وتنظيم شؤونه تقع على عاتق الدول المشاطئة، في إطار احترام سيادتها ومصالحها.

السيسي يؤكد أهمية مياه النيل لمصر

ومن أبرز الملفات التي تناولها الرئيس خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية قضية مياه النيل، حيث أكد أن النهر يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، باعتباره المصدر الرئيسي للحياة بالنسبة لأكثر من 100 مليون مصري.

وأوضح السيسي أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، لكنها تتمسك في الوقت نفسه بحقوقها المائية، وترفض أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق أو تتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار.

السيسي يجدد موقف مصر من القضية الفلسطينية

وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسي التأكيد على موقف مصر الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد تمسك مصر بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى زيادة عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، إلى جانب أهمية الدور الكوري في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة مستقبلًا.

وشدد كذلك على رفض مصر لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مصر وكوريا

وفي ختام المباحثات، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الكوري مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للعمل بين القاهرة وسول.

وعقب المؤتمر الصحفي، أقام الرئيس الكوري مأدبة غداء تكريمًا للرئيس السيسي والوفد المصري المرافق له.

وتؤكد نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا الجنوبية أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة، عنوانها الشراكة الاستراتيجية، مع توقعات بتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، بالتوازي مع استمرار التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.