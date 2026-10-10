زراعة بنى سويف: إزالة 15 حالة تعد وتوزيع الأسمدة وكارت الفلاح

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد أمين وكيل الوزارة، عددًا من الأنشطة والجهود الميدانية والإرشادية والرقابية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر 2026، في إطار متابعة سير العمل بالقطاعات الزراعية المختلفة، ودعم المزارعين، والحفاظ على المساحة الزراعية، ومتابعة توفير مستلزمات الإنتاج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مجال الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالأعلاف والإنتاج الحيواني، تم إجراء 3 معاينات لمحال أعلاف ومعاينة واحدة لمزرعة دواجن، إلى جانب المرور على محال الأعلاف ومجارش الحبوب بمختلف أنحاء المحافظة ومتابعة التراخيص، وكذلك المرور على مصانع الأعلاف. كما تمت متابعة الأعمال بجمعية بني هارون بمركز بني سويف، وجمعية الملاحية والضباعنة بمركز ببا، وجمعية دشطوط بسمسطا، فضلًا عن بحث الشكاوى الواردة للإدارة والرد عليها.

وفي إطار متابعة منظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي عدد الاستمارات المسجلة حتى الآن 285 ألفًا و141 استمارة، فيما بلغ عدد الاستمارات التي تم اعتمادها 285 ألفًا و130 استمارة، مع استمرار متابعة موقف المنظومة والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بها.

وفي ملف حماية الرقعة الزراعية، رصدت المديرية 15 حالة تعدٍ، بإجمالي مساحة بلغت 18 قيراطًا و13 سهمًا، وتمت إزالة جميع الحالات.

كما شملت الجهود متابعة ميدانية لمجمعات الخدمات الزراعية بمركز ناصر بقرى الحمام وبهبشين ودنديل، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى جانب تنفيذ ندوات إرشادية موسعة بالمجمع الزراعي بقرية بني عدي بمركز ناصر للنهوض بمحصول بنجر السكر وتعظيم الإنتاجية، وندوة إرشادية ويوم حقل لمحصول الثوم بإهناسيا بهدف رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.

وفي مجال التعاون الزراعي، تمت متابعة أعمال الجمعية المشتركة بمركز سمسطا للتأكد من انتظام العمل وتعزيز كفاءة الأداء، ومتابعة أعمال الجمعيات بمركز الفشن، إلى جانب عقد اجتماع موسع لمتابعة أعمال التعاونيات بمركز إهناسيا، مع استمرار متابعة شكاوى المزارعين الخاصة بتبطين المساقي الخصوصية التابعة لخطة الدولة لتأهيل المساقي بمراكز بني سويف وببا وناصر والفشن.

وبشأن منظومة الأسمدة، استعرضت المديرية البيان اليومي لحركة الأسمدة الصيفية حتى 30 سبتمبر 2026، حيث بلغ الرصيد السابق 8143.05 طن يوريا و1849.90 طن نترات، فيما بلغت الكميات الواردة 17746 طن يوريا و6196.4 طن نترات، ليصل إجمالي المتاح إلى 25889.05 طن يوريا و8046.30 طن نترات، بينما بلغت الكميات المنصرفة منذ بداية الموسم 25883.05 طن يوريا و8040.20 طن نترات.

وفي مجال الإرشاد الزراعي، تم تنفيذ مدرسة حقلية بقرية أقفهص بمركز الفشن للتوعية بطريقة إعداد السيلاج كبديل لأعلاف الحيوانات، إلى جانب متابعة استكمال بيان حصر مزارعي الأرز، وتنفيذ ندوتين إرشاديتين موسعتين بمركزي بني سويف وإهناسيا للنهوض بمحصول بنجر السكر وتعظيم الإنتاجية. كما بلغت المساحات المتعاقد عليها والمنزرعة من محصول بنجر السكر لمصنع الفيوم 23209 فدان، ولمصنع القناة ألف فدان.

كما بدأت المديرية تنفيذ حملة موسعة لمكافحة الفئران عقب حصاد المحاصيل الصيفية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة حماية المحاصيل الزراعية والحد من الخسائر الناتجة عن الآفات الزراعية.

وفي مجال متابعة المحاصيل البستانية، تم المرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة شكاوى المزارعين والرد عليها، إلى جانب المرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتراخيص الخاصة بها وأعمال الإحلال والتجديد، كما تم المرور على حقول الموز بمركز ببا ناحية جزيرة ببا لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، خاصة مرضي التورد والتبرقش.