جامعة بنى سويف الأهلية ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على موقع Anabin الألماني

اعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، تقدمًا جديدًا باعتماد الجامعة على موقع Anabin الألمانى، وهو الموقع المختص بتصنيف الجامعات الموجودة في مصر وتحديد مدى اعتمادها مبدئيًا في ألمانيا، بما يتيح لخريجيها استكمال إجراءات المعادلة الألمانية والحصول لاحقًا على ترخيص مزاولة المهنة (الأبروباتسيون) بألمانيا، وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان عدد الجامعات الأهلية المعتمدة حاليًا بالموقع يبلغ 20 جامعة أهلية، من بينها جامعات لا تضم كليات طبية، وتندرج الجامعات الأهلية والخاصة المصرية المدرجة على الموقع تحت التقييم H+/- في حين لا توجد أي جامعة خاصة أو أهلية حاصلة على التقييم H+ إذ يقتصر هذا التصنيف على الجامعات الحكومية التي تحصل جميعها على التقييم ذاته وتُعد معتمدة في ألمانيا.

ويعني تصنيف H+/- أن الجامعة معترف بها في ألمانيا طالما أنها معتمدة في مصر من المجلس الأعلى للجامعات، وهو اعتماد يتم تجديده بصورة دورية للجامعات الخاصة والأهلية، كما يتيح هذا التصنيف للخريجين إمكانية التقدم لإجراءات المعادلة في ألمانيا بعد استكمال الدراسة وإنهاء سنة الامتياز والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والتسجيل في نقابة الأطباء.

وتعد الجامعات الأهلية التي لم تظهر بعد ضمن قاعدة بيانات Anabin لا تُعد معترفًا بها حاليًا في ألمانيا، مع إمكانية اعتمادها وإدراجها مستقبلًا، خاصة إذا كانت من الجامعات الحديثة التي لم تتخرج منها دفعات بعد.

كما أشارت الدكتوره رشا توفيق إلى أن إجراءات تجهيز الأوراق وإرسالها إلى ألمانيا تتم بعد إنهاء الامتياز والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والتسجيل في نقابة الأطباء، وهو ما يعني أن اعتماد الجامعة على الموقع لا يمثل تأثيرًا مباشرًا للطالب أثناء الدراسة، وإنما تبرز أهميته عند التخرج والرغبة في استكمال إجراءات المعادلة والسفر إلى ألمانيا. ووفقًا للقائمة المنشورة بالموقع،

وفى سياق أخر خاص بالجامعة الاهلية، شهدت معامل برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية بكلية العلوم بالجامعة الأهلية ببنى سويف، انتظام التدريبات العملية لطلاب الفرقة الثانية بالبرنامج، من خلال تنفيذ تجربة عملية في مجال الترسيب الكهروكيميائي للنحاس على الصلب (Electrodeposition of Copper on Steel)، في إطار تطبيقات مقرر الكيمياء الكهربية (Electrochemistry)، بهدف ربط المفاهيم النظرية بالتطبيقات الصناعية في مجال معالجة الأسطح والطلاء الكهروكيميائي، جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة رشا محمد توفيق، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، و الدكتور محمد سامي، عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتورة عبير عناية الله، مدير برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالبرنامج.

وأوضح الدكتور طارق على، أن التجربة تضمنت قيام الطلاب بإجراء عملية الترسيب الكهروكيميائي للنحاس على سطح الصلب، والتعرف على المبادئ الأساسية للطلاء الكهروكيميائي، مع دراسة تأثير عدد من المتغيرات التشغيلية على عملية الترسيب وجودة الطبقة الناتجة، ومن بينها زمن الترسيب وتركيز المحلول، إلى جانب المتغيرات المرتبطة بظروف التشغيل، وملاحظة تأثير هذه العوامل على مظهر الطبقة المترسبة وانتظامها وخصائصها، وتهدف التجربة إلى تدريب الطلاب على فهم العلاقة بين المتغيرات الكهروكيميائية وجودة الطلاء الناتج، وتنمية قدرتهم على إجراء التجارب بصورة منظمة، وتسجيل النتائج وتحليلها ومقارنة تأثير ظروف التشغيل المختلفة، بما يعزز مهاراتهم في التفكير العلمي وحل المشكلات وتفسير النتائج التجريبية.

وتُعد تطبيقات الترسيب والطلاء الكهروكيميائي من التطبيقات المهمة في مجال الكيمياء الصناعية، لما لها من دور في تحسين خواص الأسطح المعدنية، والحماية من التآكل، وتحسين المظهر والخواص الوظيفية للمواد، استخدامها في العديد من الصناعات المعدنية والهندسية والإلكترونية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا محمد توفيق، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب العملي والتطبيقي باعتباره عنصرًا أساسيًا في إعداد خريج قادر على التعامل مع التطبيقات الصناعية الحديثة، مشيرًا إلى أهمية إكساب طلاب برنامج الكيمياء الصناعية التطبيقية خبرات عملية ترتبط بالصناعات الكيميائية والمعدنية وتكنولوجيا معالجة الأسطح.

وأشارت إلى أن التجارب المرتبطة بالكيمياء الكهربية والطلاء المعدني تمثل نموذجًا للتكامل بين العلوم الأساسية والتطبيقات الصناعية، وتساعد الطلاب على اكتساب خبرات عملية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.