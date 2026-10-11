ضبط 10.7 طن فراولة ومانجو فاسدة.. وصادرات الأغذية المصرية تسجل 190 ألف طن

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، وأسفرت جهودها عن ضبط 10 أطنان و730 كيلوجرامًا من الفراولة والمانجو المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر 2026.

وكشف التقرير الأسبوعي رقم 38 للهيئة عن إعدام 436 كيلوجرامًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 8 محاضر لمخالفات اشتراطات سلامة الغذاء والشهادات الصحية للعاملين، فضلًا عن تنفيذ قراري غلق لمنشأتين غذائيتين تمثلان خطرًا على الصحة العامة.

وفي الوقت نفسه، رصد التقرير حركة التجارة الغذائية خلال الأسبوع، حيث بلغت صادرات مصر الغذائية 190 ألف طن، مقابل واردات وصلت إلى 235 ألف طن، بالتزامن مع استمرار الرقابة على المنتجات المتداولة محليًا، وتشديد الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية المستوردة والمصدرة.

صادرات الأغذية المصرية تسجل 190 ألف طن خلال أسبوع

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصول إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى 190 ألف طن خلال أسبوع، من خلال 4333 رسالة تصديرية، نفذتها 1454 شركة، وشملت نحو 770 صنفًا من المنتجات الغذائية المختلفة.

وتنوعت الصادرات بين الخضراوات والفواكه ومحضرات الأغذية ومنتجات الحبوب، حيث تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصدرة بكمية بلغت 16 ألف طن، تلاها البصل بإجمالي 13 ألف طن، ثم الفاصوليا بنحو 10 آلاف طن.

وفي قطاع الفواكه، احتل الرمان المركز الأول بكمية بلغت 10 آلاف طن، تلته الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم المانجو بنحو 7 آلاف طن.

وأصدرت الهيئة 1810 شهادات صحية للتصدير، بهدف التأكد من مطابقة المنتجات الغذائية للاشتراطات المعتمدة، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وسلامة الصادرات المصرية.

السعودية والسودان تتصدران قائمة مستوردي الأغذية المصرية

وأوضح التقرير أن السعودية والسودان جاءتا في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر، تليهما الأردن والإمارات وهولندا.

واستقبلت 163 دولة المنتجات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، بما يعكس اتساع نطاق الأسواق الخارجية التي تصل إليها الصادرات المحلية.

وعلى مستوى الموانئ، تصدر ميناء سفاجا قائمة منافذ تصدير الأغذية بإجمالي 755 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ600 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ555 رسالة.

واردات مصر الغذائية تصل إلى 235 ألف طن

في المقابل، سجلت الواردات الغذائية المصرية 235 ألف طن، عبر 2265 رسالة استيرادية تولت إدخالها 940 شركة، وفق التقرير الأسبوعي للهيئة.

وشملت الواردات عددًا من السلع والمنتجات الغذائية، أبرزها القمح وفول الصويا والزيوت المختلفة والتفاح الطازج، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة للأغذية إلى مصر.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز التالي، تلتها أوكرانيا وإندونيسيا وكندا، ضمن قائمة تضم 84 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصرية.

واستقبل ميناء الإسكندرية العدد الأكبر من الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 790 رسالة، يليه ميناء بورسعيد بـ401 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـ337 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، جرى الإفراج المؤقت عن 1343 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب الإفراج عن 545 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لـ57 مستوردًا.

حملات رقابية تضبط أغذية فاسدة ومجهولة المصدر

وشهدت عدة محافظات حملات رقابية أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية المخالفة، في إطار جهود حماية المستهلكين والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق.

ففي محافظة الغربية، أسفرت الحملات عن إعدام طنين من الكبدة وطن من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى ضبط طن و800 كيلوجرام من الطحينة والحلاوة الطحينية، و810 كيلوجرامات من اللانشون، و70 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة، للاشتباه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي المنوفية، ضبطت الحملات نحو 724 كيلوجرامًا من الأسماك واللحوم البلدية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، بينها منتجات مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام غير رسمية.

أما في الأقصر وقنا، فأسفرت الحملات عن إعدام 213 كيلوجرامًا من الأغذية منتهية الصلاحية، والتحفظ على 66 كيلوجرامًا من المنتجات التي طرأ تغير على خواصها الطبيعية.

وفي البحيرة، جرى ضبط والتحفظ على طن و95 كيلوجرامًا من حلوى النعناع، بالإضافة إلى 125 رولًا من مواد التعبئة والتغليف التي تحمل بيانات منتج دوائي، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لاستخدامها.

وشملت الضبطيات في دمياط طنًا و80 كيلوجرامًا من الملح والتوابل مجهولة المصدر أو المتغيرة في خواصها الطبيعية، بينما تحفظت الحملات في الدقهلية على 3 أطنان و790 كيلوجرامًا من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر.

وفي المنيا، جرى ضبط 327 كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بينما ضبطت الحملات في كفر الشيخ 160 كيلوجرامًا من الأغذية التي ظهرت عليها علامات الفساد.

الرقابة على 4600 منشأة غذائية في المحافظات

كشف التقرير عن تنفيذ 1503 مأموريات رقابية على تداول الأغذية في السوق المحلية، شملت 229 مركزًا وحيًا من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة، وأسفرت عن المرور على 4600 منشأة غذائية.

كما نفذت الهيئة 1487 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، إلى جانب حملات مشتركة مع شرطة التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 42 منشأة غذائية.

وفي قطاع نقل الأغذية، رخصت الهيئة 95 سيارة تبريد وتجميد بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات المطلوبة.

وشملت الرقابة أيضًا مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز، حيث سُجلت 12 منشأة جديدة لتخزين القمح، ليرتفع إجمالي المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1801 مخزن، بعد تنفيذ 42 مأمورية رقابية.

تسجيل 86 ألف منشأة غذائية وفحص شكاوى المواطنين

وعلى صعيد تسجيل المنشآت، سجلت الهيئة 575 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي خلال الأسبوع، وأجرت 597 معاينة في مختلف المحافظات، فيما استوفت 357 منشأة اشتراطات التسجيل.

وبذلك ارتفع إجمالي المنشآت الغذائية المسجلة لدى الهيئة إلى 86 ألفًا و493 منشأة.

كما استقبلت الهيئة 102 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وجهاز حماية المستهلك وموقعها الإلكتروني والخط الساخن، وبدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي قطاع الأغذية الخاصة، سجلت الهيئة 61 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحصت 398 منتجًا جديدًا، واعتمدت 10 شركات، وأصدرت 77 شهادة بيع حر و100 موافقة إعلانية.

ونفذت الهيئة كذلك 74 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق، و13 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة، إلى جانب حملات تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء ومراكز تجميع الألبان ومصانع الأسماك.

سلامة الغذاء تدعو المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

ناشدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

ويمكن تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 19565، أو رقم 01555771100 اتصالًا أو عبر واتساب، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على تداول الأغذية، والحد من انتشار المنتجات الفاسدة ومجهولة المصدر، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالتوازي مع متابعة سلامة الصادرات والواردات الغذائية المصرية.