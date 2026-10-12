عرض"لمسرح القرية التفاعلى" ضمن مشروع الابتكار الزراعى بحضور سكرتير مساعد بنى سويف

أناب اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، لحضور فعاليات «مسرح القرية التفاعلي» بقرية العواونة التابعة لمركز إهناسيا، والذي ينفذه مشروع الابتكار الزراعي (AIP)، الممول من دول ألمانيا وسويسرا وهولندا، وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ مصر)، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة الجمعيات الأهلية والتعاونية الشريكة بالقرى المستهدفة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الزراعية والبيئية والاقتصادية، ودعم جهود التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.

جاء ذلك فى حضور السيد شتيفن شميت مدير مشروع الابتكار الزراعى، أحمد توفيق رئيس مركز ومدينة إهناسيا، الدكتور محمد نبيل نائب مدير المشروع، الدكتور ممتاز حجاب الاستشاري، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، ، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة

وفي كلمته نقل السكرتير العام المساعد، تحيات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز وتقديره لجميع المشاركين، مؤكدًا أهمية لقاء اليوم الذي تناول موضوعات تمس حياة المواطنين بأسلوب بسيط وتفاعلي منها التغيرات المناخية، وحسن استغلال الأراضي الزراعية والتعاون بين المزارعين وأثر ذلك على تحسين الإنتاج وتقليل التكاليف.

كما ثمن السكرتير العام المساعد التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركاء المعنيين بالتنمية الزراعية، لما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وبناء قدرات المزارعين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن دعم الجمعيات الأهلية والتعاونية للقيام بدور أكثر فاعلية في تنظيم المنتجين وتيسير وصولهم إلى الأسواق والخدمات المالية والتسويقية والرقمية.

وأشار إلى أن المحافظة تستعد لتنظيم مهرجان للنباتات الطبية والعطرية تحت شعار (من بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية.. إلى العالم)، بهدف التعريف بما تمتلكه المحافظة من مقومات متميزة في هذا المجال، وإبراز جهود المزارعين والمنتجين، وفتح آفاق أوسع للتسويق والتصنيع، بما يدعم فرص نمو هذا القطاع ويعزز العائد الاقتصادي منه.

وتضمن نشاط «مسرح القرية التفاعلي» 3 رسائل توعوية رئيسية، تناولت تأثيرات التغير المناخي على القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية، وأهمية توحيد استخدام الأراضي الزراعية ودوره في تحسين الإنتاجية وتعزيز الاستدامة، إلى جانب نشر الثقافة والوعي المالي بما يدعم الإدارة الرشيدة للموارد وتحسين سبل المعيشة للأسر الريفية.

من جانبه أوضح مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة أن مشروع الابتكار الزراعي يستهدف زيادة دخل أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحتها عن ثلاثة أفدنة، من خلال دعم تبني التطبيقات والممارسات الزراعية الحديثة في محاصيل النباتات الطبية والعطرية والطماطم والبصل والثوم والسمسم وفول الصويا والفاصوليا الخضراء، بمختلف مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد والتسويق، وصولًا إلى تعزيز فرص التصدير.