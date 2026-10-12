روساتوم وتيليتك توقعان اتفاقية لتوطين تجميع أنظمة تخزين الطاقة في مصر

وقّع قسم الوقود التابع لمؤسسة روساتوم الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، من خلال وحدة أعمال «تخزين الطاقة»، وشركة Telecom and Technology Co. (Teletech) المصرية المتخصصة في التكنولوجيا، اتفاقية لإنشاء قدرات للتجميع المحلي، وتدريب الكوادر، والتوسع التدريجي في الإنتاج داخل مصر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المحتملة لمنشأة الإنتاج المحلية 500 ميجاوات/ساعة سنويًا.

وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب الروسي مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر، ومن جانب شركة تيليتيك إيهاب سعد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إنشاء منصة لنشر حلول حديثة لتخزين الطاقة في مصر في عدد من القطاعات، من بينها الكهرباء، والاتصالات، ومراكز البيانات، والنفط والغاز، وغيرها من التطبيقات الصناعية.

ويعمل قسم الوقود في روساتوم على تطوير سلسلة متكاملة لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة، بدءًا من تصنيع الأقطاب الكهربائية والخلايا وأنظمة إدارة البطاريات والوحدات، وصولًا إلى بطاريات الجر الجاهزة وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة. وتشمل المجالات الرئيسية للتطبيق دمج أنظمة التخزين مع مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء، والتعامل مع الأحمال سريعة التغير، واستخدام البطاريات في أنظمة الطاقة المستقلة.

ويُعد توطين عمليات التجميع في الأسواق الخارجية أحد الاتجاهات المهمة حاليًا في تصدير المنتجات عالية التقنية، إذ يتيح خفض تكلفة المعدات للعملاء في السوق المحلية، إلى جانب تعزيز السيادة التكنولوجية للدولة الشريكة.

وقال مراد أصلانوف، مدير مكتب روساتوم في مصر: "يعتمد تحول قطاع الطاقة في مصر بصورة متزايدة على القدرة على الجمع بين مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وبنية تحتية قادرة على الصمود، وقدرات صناعية محلية أكثر قوة. ويمكن أن يسهم تطوير القدرات المحلية في مجال أنظمة تخزين الطاقة في دعم استقرار الشبكة مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة وسلاسل الإمداد الخارجية، وتنمية الخبرات الفنية المحلية. ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا مع شركائنا المصريين مثل تيليتيك يدعم بصورة مباشرة رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بدمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء بنية تحتية للطاقة أكثر موثوقية وكفاءة"

ومن جانبه، قال إيهاب سعد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تيليتيك: "تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع الطاقة العالمي تحولات كبيرة، في ظل سعي الدول إلى إنشاء أنظمة طاقة أكثر موثوقية وتنوعًا وقدرة على الصمود. وفي هذا السياق، تمثل الشراكة بين تيليتيك وروساتوم خطوة مهمة وفي توقيت مناسب نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة في مصر، حيث نجمع بين تقنيات متقدمة لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات الليثيوم-أيون والقدرات المحلية على التنفيذ. وإلى جانب نشر التكنولوجيا، سيساعد هذا التعاون على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير الخبرات المحلية اللازمة للمرحلة المقبلة من تطور قطاع الطاقة في مصر"

ويسهم إنشاء منشأة محلية لتجميع بطاريات الليثيوم-أيون بصورة مباشرة في دعم أهداف خطة مصر للطاقة النظيفة المستدامة 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تنويع مزيج الطاقة الوطني، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين تقنيات الطاقة المتقدمة.

ومن خلال إتاحة التجميع المحلي لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، تسهم الاتفاقية في تقليل الاعتماد على واردات مصادر الطاقة، ودعم استقرار الشبكة مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة، والمساعدة في تطوير القدرات الفنية الوطنية.

ويضم قسم الوقود في روساتوم، الذي تتولى إدارته شركة TVEL المساهمة، مؤسسات تعمل في تصنيع الوقود النووي، وتحويل اليورانيوم وتخصيبه، وإنتاج أجهزة الطرد المركزي الغازية، إلى جانب مؤسسات للبحث العلمي والتصميم.

وباعتبارها المورد الوحيد للوقود النووي لمحطات الطاقة النووية الروسية، توفر TVEL الوقود لأكثر من 70 مفاعلًا للطاقة في 15 دولة، ولمفاعلات الأبحاث في تسع دول، فضلًا عن مفاعلات أسطول روسيا النووي. ويعمل واحد من كل ستة مفاعلات للطاقة في العالم باستخدام وقود TVEL.

ويُعد قسم الوقود في روساتوم أكبر منتج لليورانيوم المخصب في العالم، كما يحتل مكانة رائدة في السوق العالمية للنظائر المستقرة. ويعمل القسم كذلك على تطوير مجالات أعمال جديدة بصورة نشطة، تشمل الكيمياء، والمعادن، وتقنيات تخزين الطاقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمنتجات الرقمية، وإخراج المنشآت النووية من الخدمة.

ويتم تطوير وحدة أعمال تخزين الطاقة ضمن قسم الوقود في روساتوم. وتهدف الوحدة إلى إنتاج أنظمة تخزين الطاقة باستخدام بطاريات الليثيوم-أيون لتطبيقات الطاقة الاحتياطية وإمدادات الطاقة غير المنقطعة، والأنظمة الهجينة المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة، وبطاريات الجر للمركبات الكهربائية والمعدات ذات الأغراض الخاصة، وغيرها من التطبيقات.

ويجري تنفيذ مشروعات لإنشاء مصانع ضخمة لإنتاج خلايا وبطاريات الليثيوم-أيون في منطقة كالينينغراد وموسكو الجديدة. وقد بدأ تشغيل مصنع كالينينغراد الضخم في عام 2025، بينما من المقرر أن يبدأ الإنتاج في موسكو الجديدة خلال عام 2026.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنعين إلى نحو 8 جيجاوات/ساعة، بما يتيح توفير بطاريات لنحو 100 ألف مركبة كهربائية سنويًا.

كما يتيح مركز البحث والتطوير التابع للوحدة تطوير حلول متكاملة ومصممة وفقًا للمتطلبات الفردية للعملاء، إلى جانب الأنظمة القياسية. ويتولى الفريق دعم المشروعات منذ مرحلة البحث والتطوير وحتى الإنتاج، فضلًا عن تقديم خدمات الصيانة.

وتعمل الشركات الروسية الكبرى على تطوير قدراتها الإنتاجية والاستثمار في التقنيات البديلة للواردات، وتشارك روساتوم وشركاتها بفاعلية في هذه الجهود.

أما Telecom and Technology Co. (Teletech) فهي شركة مصرية متخصصة في التكنولوجيا والاتصالات، تتمتع بخبرة في المشتريات، وتجهيز الحلول في مرحلة ما قبل البيع، وتنفيذ المشروعات، وتصميم الحلول التكنولوجية وتطبيقها، والخدمات اللوجستية والتخزين.

وشاركت الشركة في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، بما في ذلك مبادرات وطنية في مجالي التعليم والتنمية العامة. ويمثل التعاون مع قسم الوقود التابع لمؤسسة روساتوم، من خلال وحدة أعمال «تخزين الطاقة»، خطوة جديدة في إطار تنويع أعمال تيليتك وتوسعها في مجال حلول الطاقة النظيفة وتقنيات الطاقة المتقدمة.