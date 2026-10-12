انخفاض أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين.. تعرف على سعر عيار 21 والجنيه الذهب

تراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال تعاملات اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2026، حيث سجلت الأعيرة الذهبية انخفاضًا جماعيًا مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الأحد، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على مستويات المعدن الأصفر في السوق السعودية.

وشمل الانخفاض أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، بداية من عيار 24 وحتى عيار 14، إلى جانب تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يُعد من الخيارات التي يتابعها المهتمون بالادخار والاستثمار في المعدن النفيس.

وتحظى تحركات أسعار الذهب باهتمام واسع من جانب المواطنين والمستثمرين، خاصة مع التغيرات اليومية التي يشهدها السوق، وتأثير تحركات الأسعار العالمية على تكلفة شراء الذهب داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 489.18 ريال خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقابل 492.65 ريال في ختام تعاملات أمس الأحد.

وبذلك يكون سعر الجرام قد تراجع بنحو 3.47 ريال، في ظل الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا.

ويُعد عيار 24 الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة السبائك الذهبية، التي يفضلها بعض المستثمرين والراغبين في الاحتفاظ بالذهب بغرض الادخار.

كم سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم؟

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية إلى مستوى 428.03 ريال، مقارنة بنحو 431.07 ريال خلال تعاملات أمس الأحد، ليسجل تراجعًا بقيمة 3.04 ريال للجرام.

ويأتي هذا الانخفاض ضمن التراجع العام الذي شهدته أسعار الأعيرة الذهبية في السوق السعودية، بالتزامن مع تحركات أسعار المعدن الأصفر في البورصات العالمية.

ويتابع المستهلكون سعر عيار 21 بصورة مستمرة، باعتباره من الأعيرة المتداولة في أسواق المنطقة، كما تمثل تغيرات سعره أحد المؤشرات التي يعتمد عليها المتعاملون عند تقييم تكلفة المشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 و14 في السعودية

امتدت موجة التراجع إلى عيار 18، الذي سجل نحو 366.89 ريال للجرام اليوم الإثنين، مقارنة بنحو 369.49 ريال أمس الأحد، بانخفاض قدره 2.60 ريال.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 285.36 ريال، مقابل 287.38 ريال في تعاملات اليوم السابق، ليتراجع بنحو 2.02 ريال.

وتوضح هذه الأرقام أن الانخفاض شمل مختلف الأعيرة الذهبية، مع تفاوت قيمة التراجع وفقًا لسعر كل عيار ودرجة نقائه.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الإثنين

سجل الجنيه الذهب في السعودية، بوزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 3424 ريالًا خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وكان سعر الجنيه الذهب قد بلغ أمس الأحد نحو 3448.56 ريال، ما يعني انخفاضه بقيمة 24.56 ريال مقارنة بمستواه السابق.

ويُعد الجنيه الذهب من المنتجات التي تحظى باهتمام الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار، إذ يتابع المتعاملون تغيرات أسعاره بالتوازي مع تحركات سعر الجرام والأوقية عالميًا.

قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية

جاءت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الإثنين 12 أكتوبر 2026، وفقًا للأرقام الواردة، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24: 489.18 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 21: 428.03 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18: 366.89 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 14: 285.36 ريال.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21: 3424 ريالًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24: 15215 ريالًا.

سعر أوقية الذهب عيار 21: 13313 ريالًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق السعودية

يرتبط الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب في السعودية بتراجع أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، إذ تتأثر الأسعار المحلية بالتغيرات التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا.

ويترقب المتعاملون تطورات السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار متابعة تحركات الأسعار العالمية وانعكاساتها على أسعار الأعيرة الذهبية والجنيهات والسبائك داخل المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة للذهب الخام قد تختلف عن السعر النهائي للمستهلك عند الشراء، نتيجة إضافة المصنعية والرسوم التي تختلف من متجر إلى آخر، كما تتغير الأسعار وفقًا لحركة التداولات.