موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 رسميًا..المالية تحدد يوم القبض بعد التبكير

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد استحقاق الرواتب الشهرية، في ظل اهتمام الموظفين بمعرفة موعد إتاحة المرتبات وأماكن الصرف، خاصة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في الأجور التي بدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو الماضي.

ووفقًا لما نشرته وزارة المالية، من المقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 يوم الخميس 22 أكتوبر، بدلًا من يوم 24 أكتوبر، وذلك في إطار مواعيد صرف المرتبات المعلنة للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 للموظفين

حددت وزارة المالية يوم 22 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن الشهر الجاري، ليتمكن الموظفون من الحصول على مستحقاتهم المالية وفقًا للجدول المعلن.

ويأتي تقديم موعد صرف المرتبات عن يوم 24 أكتوبر، بما يتيح للعاملين الحصول على رواتبهم في الموعد المحدد، مع إمكانية السحب من منافذ الصرف المتاحة على مستوى الجمهورية.

ويبحث الموظفون عن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026، بالتزامن مع اقتراب موعد القبض، لمعرفة توقيت إتاحة الرواتب والاستعداد للالتزامات الشهرية، سواء المتعلقة بمصروفات الأسرة أو الفواتير والاحتياجات الأساسية.

أماكن صرف مرتبات أكتوبر 2026

يمكن للعاملين بالدولة صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 من خلال عدد من المنافذ التي تتيح الحصول على المستحقات المالية، بما يسهم في تسهيل عملية الصرف وتقليل التكدس أمام منافذ الدفع.

وتشمل أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026 ما يلي:

ماكينات الصراف الآلي ATM: يمكن سحب المرتبات من خلالها وفقًا لمواعيد إتاحة المستحقات على البطاقات.

يمكن سحب المرتبات من خلالها وفقًا لمواعيد إتاحة المستحقات على البطاقات. فروع البريد المصري: تتيح للعاملين صرف المرتبات من خلال الفروع المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويُنصح الموظفون بالاعتماد على المنافذ المتاحة لصرف مستحقاتهم، مع تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وإتاحة الفرصة للحصول على الرواتب بسهولة بعد بدء موعد الصرف الرسمي.

زيادة المرتبات 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور

شهدت مرتبات العاملين بالدولة زيادة جديدة اعتبارًا من يوليو 2026، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد في يونيو الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا.

وجاءت الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية.

كما تضمنت القرارات إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والكوادر الطبية، في إطار توجه الحكومة لدعم بعض الفئات العاملة في القطاعات الحيوية، وفقًا لما أُعلن ضمن الحزمة الجديدة للأجور.

كيف يستعلم الموظفون عن موعد صرف المرتبات؟

يمكن للموظفين متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية للتعرف على مواعيد صرف المرتبات والمستحقات المالية، إلى جانب متابعة الإعلانات المتعلقة بأي تغييرات تطرأ على جداول الصرف.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات أكتوبر 2026 يوم 22 أكتوبر، وفقًا للموعد الوارد في البيان المشار إليه، على أن يتمكن العاملون من سحب مستحقاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري المتاحة للصرف.

ويظل موعد صرف المرتبات من الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع بين العاملين بالدولة، خاصة مع بداية كل شهر، لما يمثله من أهمية في تنظيم المصروفات والالتزامات المالية للأسر المصرية.