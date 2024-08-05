بعد تصدرها للتريند.. حكايات مادلين طبر مع الرجال ونصيحتها للسيدات

تصدر اسم الفنانة مادلين طبر، تريند "جوجل"، بعد ظهورها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميتين منى عبد الغني، وإيمان عز الدين، حيث قدمت خلال اللقاء مجموعة من النصائح للنساء حول الحياة الزوجية، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها.

تصريحات مادلين طبر

وتحدثت عن تجربتها الشخصية في الزواج، مشيرة إلى أهمية التفاهم وتجاوز الخلافات غير الأساسية، وأكدت أن الرجل غالباً ما يختار زوجة تشبه والدته، وضرورة أن تكون المرأة قوية الشخصية لكن مرنة في التعامل مع الأمور اليومية، مُضيفة:"احنا خدنا حيز من الحرية دلوقتي كويس جدًا، أنا دلوقتي مش متزوجة، بس لما كنت متجوزة، مع حفاظي على شخصيتي كنت بعدي الأمور، لما أحسه طلع، أهرب، لأن الرجل لما بيتعصب مابيعرفش ينزل، معندوش طاقة زينا يلم الموضوع ويرجع طبيعي".



أشارت أيضًا إلى أن المرأة يجب أن "تشتري" زواجها، بمعنى اختيار الشريك المناسب الذي ترغب في العيش معه طوال الحياة، كما تحدثت عن أهمية التنازل في الأمور غير الأساسية للحفاظ على العلاقة الزوجية، وأن الرجل يمكن أن يكون "طفل عنيد" في بعض الأحيان، مُعلقة :" الرجل بيختار زوجة مثل أمه، فيها صفات منها، مش هيحب الست المكسورة، فيها الشخصية القوية، هو جاي عندك متقبل إنك انتِ اللي تديري البيت، لأن أمه كانت الرئيسة في البيت، الرجل مالوش كتالوج، المهم هو أن تشتري المرأة جوازها، أنا كنت شارية جوازتي الأولى استمرت 7 سنوات، وكنت عايزة أكمل، بمعنى ان تختار الرجل الذي ترغب أن تعيش معه العمر كله، احنا الستات نحب الاستقرار، وأنا شخصيا لا أطيق الجدال مع الرجال ونصيحتي لكل زوجة تريد استمرار زواجها، لابد أن تضحي وتتنازلي في الأمور غير الأساسية حتى تستمر العلاقة لأن الرجل طفل عنيد، سيبي المعارك للحاجات الأساسية مثلا تعليمك، أنا كنت متفوقة وناجحة في الدراسة وكنت عايزة أكمل الماجيستير، وطريقتي في التطنيش نجحت ماعدا عند اكتشافي أنه زير نساء، هذا مرض".

سبب فشل زيجات مادلين طبر

كما كشفت مادلين عن سبب فشل زيجاتها، قائلة:" أنا جوازتي الأولى مكنتش عايزة أسيب، وكنت بحلم أعيش معاه العمر كله، وكنت بعدي وبطنش، وكلنا كستات عايزين السترة وبيوتنا تستمر، والست اللي عايزة الجواز لازم تعرف إن التضحية من الست، والرجالة فيهم طفولة بيعندوا وعايزين رأيهم هو اللي يمشي فنمشي لهم رأيهم، واكتشفت مع الوقت إن طريقتي معاه جابت فايدة الا في حاجة واحدة إنه مُحب للستات وده مرض".

بالإضافة إلى ذلك، تطرقت مادلين طبر إلى ظاهرة الاكتئاب المنتشرة حالياً، وربطت بعضها بتأثير المصل الخاص بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها شخصياً تأثرت بذلك.



مسلسل سيما ماجي

وفيما يخص أعمالها الفنية، تحدثت عن دورها في مسلسلها الجديد "سيما ماجي" حيث تجسد شخصية أم الفنانة حورية فرغلي، كما عبرت عن إعجابها بأداء الفنانة الراحلة شادية في دور الأم، مشيرة إلى أنها كانت الأفضل في هذا الدور من وجهة نظرها، وأوضحت مادلين أنها لا تفضل تجسيد دور السيدة الشعبية في مسلسل طويل، لكنها قد توافق على ذلك في فيلم سينمائي.

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