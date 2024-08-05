بمذاق رائع.. طريقة تحضير كيك المانجو

كيك المانجو هي حلوى لذيذة ومرنة تُحضّر باستخدام المانجو. وبعض الإضافات الأخرى، تتسم بكونها هشة ولذيذة، كما أنها سريعة التحضير وليست بحاجة إلى مكونات كثيرة، هي فقط قد تكلفك بعض المكونات المتعارف عليها في كل منزل، لذلك لا مانع من تنفيذها في المنزل للأطفال، خاصة مع توافر فاكهة المانجو اللذيذة في الأسواق،

طريقة تحضير كيك المانجو



إليك طريقة تحضير كيك المانجو خطوة بخطوة وفق الشيف نيرمين هانو، خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على قناة سي بي سي سفرة، وهي كالتالي:

مكونات كيك المانجو

المكونات

كيك المانجو



- 1 كوب من دقيق القمح

- 1 كوب من السكر

- 1/2 كوب من الزبدة (في درجة حرارة الغرفة)

- 2 بيض

- 1/2 كوب من عصير المانجو الطازج أو المعلب

- 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

- 1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

- 1/4 ملعقة صغيرة من الملح

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

تزيين كيك المانجو

- 1/2 كوب من كريمة الخفق (مخفوقة)

- 1/2 كوب من قطع المانجو الطازجة

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طريقة تحضير كيك المانجو

1. تحضير الفرن والقالب:

- سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).

- دهن قالب كيك دائري (بقطر 23 سم) بالزبدة ثم رش القليل من الدقيق عليه.

2. خلط المكونات الجافة:

- في وعاء، اخلط الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا، والملح.

3. تحضير خليط الزبدة والسكر:

- في وعاء آخر، اخفق الزبدة مع السكر باستخدام مضرب كهربائي حتى يصبح الخليط خفيفاً وهشاً.

4. إضافة البيض والفانيليا:

- أضف البيض واحداً تلو الآخر إلى خليط الزبدة والسكر، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة.

- أضف الفانيليا واخلطها جيداً.

5. إضافة المكونات الجافة والعصير:

- أضف خليط الدقيق بالتناوب مع عصير المانجو إلى خليط الزبدة، بدءًا وانتهاءً بالدقيق.

- اخلط المكونات حتى تتجانس دون الإفراط في الخلط.

6. الخبز:

- صب الخليط في القالب المحضر.

- اخبز في الفرن الساخن لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى يتم إدخال عود خشبي في وسط الكيك ويخرج نظيفاً.

7. التبريد والتزيين:

- اترك الكيك ليبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم قم بإخراجه ليبرد تماماً على رف التبريد.

- عندما يبرد الكيك تماماً، قم بتزيينه بالكريمة المخفوقة وقطع المانجو الطازجة.