جهاز حماية المستهلك.. جولات ميدانية مفاجئة لضبط الأسواق في محافظة البحيرة

أعلن جهاز حماية المستهلك في بيان صحفي عن قيام رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، ومعالي محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، بجولة مفاجئة على الأسواق. هدفت الجولة إلى قيادة حملات رقابية موسعة للسيطرة على الأسواق ومتابعة أثر الجهود الحكومية في خفض أسعار السلع.

حملات رقابية لتخفيض الأسعار

صرح السجيني بأن الحملات الرقابية تستهدف التأكد من انخفاض أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميًا ومحليًا، حيث انخفضت بعض السلع بنسبة تصل إلى 25%. وأكد على ضرورة متابعة الأسواق بشكل دوري ومستمر.

تكليفات حكومية واضحة

وأشار السجيني إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بضرورة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأسواق والتعامل بحسم مع أي مخالفات، وفقًا للقانون.

نتائج الحملات الرقابية

أسفرت الحملات منذ بداية الجولة عن ضبط العديد من المخالفات، وتحرير 70 محضرًا للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة. المخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المعلن، وعدم الالتزام بالأوزان المعلنة.

التواجد الميداني والتواصل مع المواطنين

تفقد السجيني والدكتورة عازر عددا من المخابز والسلاسل التجارية بالمحافظة، وحرصوا على سؤال المواطنين عن جودة السلع ومدى رضائهم عن الأسعار بعد تخفيضها. أشاد المواطنون بالانخفاضات الأخيرة وطالبوا باستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق.

تعاون مجتمعي ورقابة مستمرة

أكد السجيني على دور المواطن في الرقابة على الأسعار، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في رصد الممارسات السلبية في الأسواق. وأشار إلى استجابة العديد من المتاجر بنسب التخفيضات للسلع الأساسية، مؤكدًا على استمرار مراقبة الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

توفير الدعم اللوجيستي لجهاز حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك

أكدت الدكتورة جاكلين عازر على التحسن الملحوظ في أسعار العديد من السلع الأساسية بفضل الجهود الحكومية. وأوضحت أن المحافظة ترتبط بخمس محافظات أخرى، ما يتطلب مراقبة دورية لضمان استقرار الأسعار ومواجهة الممارسات السلبية.

خاتمة الجولة وتقدير الجهود

جهاز حماية المستهلك

في نهاية الجولة، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن شكرها لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته وجهوده. كما عبر السجيني عن سعادته بالتعاون المستمر مع محافظة البحيرة لتعزيز ثقافة حماية المستهلك وضبط الأسواق.

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