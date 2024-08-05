رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقي بمحافظ البحيرة لضبط الأسواق

في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك بمختلف محافظات الجمهورية، التقى السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في ديوان عام المحافظة لمتابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع.

أهداف الجولات الميدانية

رئيس جهاز حماية المستهلك

أكد السيد إبراهيم السجيني أن الهدف من هذه الجولات هو تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواجد الميداني في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية وضبط أسعار السلع. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تهدف إلى ضبط الأسعار ومتابعة تأثير هذه الإجراءات على انخفاض الأسعار ميدانياً، مشدداً على أن المواطن شريك أساسي في الرقابة بجانب الرقابة المؤسسية.

تأكيد دعم المحافظة

أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن سعادتها بهذه الزيارة والتعاون مع جهاز حماية المستهلك لتحقيق الانضباط في الأسواق. وأشارت إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يأتي على رأس أولويات المحافظة، مؤكدة على الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة التنفيذية والرقابية لمراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار.

أهمية محافظة البحيرة

جهاز حماية المستهلك

أوضح السجيني أن محافظة البحيرة تتمتع بأهمية خاصة نظراً لموقعها الجغرافي وكثافتها السكانية المرتفعة، مما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية. وأشار إلى وجود انخفاضات حقيقية في الأسعار، خاصة في السلاسل التجارية الكبرى، إلا أن بعض تجار التجزئة لم يخفضوا الأسعار بعد، مما يستدعي تكثيف الرقابة لمتابعة تأثير انخفاض سعر الصرف على السلع الغذائية الأساسية.

دور القيادة السياسية والحكومة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر الشكر للقيادة السياسية والحكومة على القرارات التي تم اتخاذها مؤخراً لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء. وأكدت أن هناك جهوداً مكثفة من كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة أثر هذه القرارات على السلع الحيوية والأساسية، ومدى الالتزام بها ميدانياً.

تكليفات رئيس مجلس الوزراء

أشار السجيني إلى وجود تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة كافة الأسواق والمتاجر والتعامل بحسم مع أية مخالفات وفقاً للقانون. وأعرب في ختام اللقاء عن تقديره لمحافظ البحيرة على الدعم الدائم لمنظومة حماية المستهلك في المحافظة، مؤكداً تطلعه لمزيد من التعاون في الفترة المقبلة.

جولات ميدانية قادمة

من المقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك، يرافقه محافظ البحيرة، بجولات ميدانية على الأسواق والسلاسل التجارية في نطاق المحافظة، إضافة إلى شن حملات رقابية مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة تخفيضات أسعار السلع.

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