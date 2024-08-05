احذر.. أسباب تكون الكيس الدهني.. وهذه طرق التعامل الصحيحة

الكيس الدهني هو كيس مملوء بالدهون يظهر عادةً تحت الجلد. يُعرف أيضًا بالكيس الزهمي أو كيس الزهم. هذه الأكياس غير سرطانية وعادة ما تكون غير مؤلمة، ويمكن أن تظهر في أي جزء من الجسم، ولكنها تتواجد بشكل شائع على الوجه، الرقبة، أو الظهر.

أسباب تكون الكيس الدهني

1. انسداد الغدد الدهنية:

- الكيسات الدهنية تتشكل عادةً عندما تنسد الغدد الدهنية في الجلد. هذه الغدد تفرز مادة دهنية تُسمى الزهم، والتي تساهم في ترطيب الجلد والشعر. عندما يحدث انسداد في القناة التي ينزل منها الزهم، يتجمع الزهم في الغدة مكونًا كيسًا.

الكيس الدهني

2. إفراز غير طبيعي للزهم:

- في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي إفراز غير طبيعي لكميات كبيرة من الزهم إلى تكوين كيس دهني.

3. الإصابات أو الندبات:

- يمكن أن تؤدي إصابة في الجلد أو ندبة إلى انسداد الغدة الدهنية وتكوين كيس.

4. الحالة الوراثية:

- بعض الحالات الوراثية يمكن أن تزيد من خطر تكون الأكياس الدهنية. على سبيل المثال، مرض "متلازمة جاردنر" أو "مرض كاوبير".

5. التغيرات الهرمونية:

- التغيرات في مستويات الهرمونات، مثل تلك التي تحدث خلال فترة البلوغ أو الحمل، يمكن أن تؤدي إلى زيادة إنتاج الزهم وظهور الأكياس الدهنية.

6. بعض الأمراض الجلدية:

- مثل التهاب الجريبات الشعرية أو حب الشباب، قد تسهم في تكون الأكياس الدهنية.

اقرأ أيضاً: علاج الكيس الدهني في المعصم أو الرقبة

أنواع الكيس الدهني

1. الكيسات الزهمية:

- هي الأكثر شيوعًا وتتشكل عندما يتم انسداد الغدد الدهنية.

2. الكيسات الخلوية:

- تتشكل من خلايا الجلد الميتة وتكون عادةً على شكل كيس يحتوي على مادة كريمية بيضاء.

أعراض الكيس الدهني

- كتلة غير مؤلمة تحت الجلد:

غالبًا ما تكون غير مؤلمة، وتظهر على شكل كتلة صغيرة ناعمة، يمكن أن تتراوح في الحجم من بضعة ملليمترات إلى بضع سنتيمترات.

- احمرار وتورم:

في حالة حدوث التهاب، قد يظهر الاحمرار والتورم حول الكيس.

- رائحة غير مريحة:

قد تنبعث من الكيس رائحة كريهة إذا كان يحتوي على مادة متعفنة.

تشخيص الكيس الدهني

- عادةً ما يكون التشخيص قائمًا على الفحص البدني. في بعض الحالات، قد يطلب الطبيب إجراء فحوصات إضافية مثل الموجات فوق الصوتية أو خزعة للتأكد من طبيعة الكيس.

علاج الكيس الدهني

- في كثير من الأحيان، لا يتطلب الكيس الدهني علاجًا إذا لم يسبب ألمًا أو مشاكل. ولكن إذا كان الكيس مؤلمًا أو مزعجًا، قد يلجأ الطبيب إلى:

- الاستئصال الجراحي: إزالة الكيس من خلال جراحة بسيطة.

- تصريف الكيس: سحب المحتوى من الكيس باستخدام إبرة.

- العلاج الدوائي: في بعض الحالات، يمكن أن يوصف مضاد حيوي أو علاج موضعي إذا كان هناك التهاب.

إذا كنت تشك في أنك تعاني من كيس دهني أو لديك أي أعراض مقلقة، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج مناسبة.