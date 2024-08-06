خد فكرة .. اكتشف توقعات الأبراج والفلك ليوم الأربعاء 7-8-2024

اكتشف توقعات الأبراج والفلك ليوم الأربعاء.. يعتمد العديد من الناس على متابعة توقعات الأبراج والفلك قبل اتخاذ أي خطوة في حياتهم.

يقدم لكم الموجز خدمة "حظك اليوم" لكل الأبراج للاطلاع عليها والتسلية، مع التأكيد أن الغيب يعلمه الله وحده وهذه التوقعات للتسلية فقط.



توقعات الأبراج لبرج الحمل

اليوم مناسب لإبراز قدراتك، وتجنب الأشخاص السلبيين في تعاملاتك المهنية.

توقعات الأبراج لبرج الثور

فترة إيجابية مليئة بالأخبار السعيدة، استمتع بوقتك مع العائلة وتجنب الإفراط في المصاريف.

توقعات الأبراج لبرج الجوزاء

علاقات جديدة تظهر قريبًا، تفاعل مع الآخرين واستعد لتعلم أشياء جديدة.

توقعات الأبراج لبرج السرطان

تجنب اتخاذ قرارات هامة اليوم، اقضِ وقتك مع المقربين لتجنب الملل.

توقعات الأبراج لبرج الأسد

تأجيل خططك ومشاريع السفر، راجع وضعك المالي وركز على عملك للحفاظ على الاستقرار المهني.

توقعات الأبراج لبرج العذراء

تحدث بصراحة مع الشخص الذي لاحظت تغيرًا في سلوكه، والمسائل العائلية ستتحسن تدريجيًا.

توقعات الأبراج لبرج الميزان

احذر من الأشخاص المنافقين في العمل، وركز على تحسين مهاراتك.

لا يفوتك حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2024.. الدلو على موعد مع حب جديد والميزان يحتاج النوم

لا يفوتك حظك اليوم السبت 3 أغسطس 2024.. أخبار سعيدة للعقرب والحب يطرق باب العذراء

توقعات الأبراج لبرج العقرب

واجه العقبات اليوم بمساعدة الأصدقاء والزملاء، واستمتع بوقتك في المساء.

توقعات الأبراج لبرج القوس

قد تشعر بالخمول، ابدأ بإنجاز مهمة واحدة لاستعادة نشاطك، وحاول تحسين مزاجك بالتمارين الرياضية.

توقعات الأبراج لبرج الجدي

قد تستعيد ذكريات سيئة اليوم، لكن توقع مفاجأة سارة من الشريك.

توقعات الأبراج لبرج الدلو

تطورات إيجابية في العمل مع احتمال زيادة في الراتب، حافظ على أموالك وتجنب الخلافات.

توقعات الأبراج لبرج الحوت

تشعر بالإحباط واليأس، حاول الخروج مع الأصدقاء للترفيه واهتم بصحتك.

طريقة معرفة برجك الفلكي

الأبراج الفلكية تتألف من اثني عشر برجًا، ولكل منها تاريخ ميلاد محدد وصفات مميزة. تتأثر الأبراج بحركة الكواكب، حيث يؤثر كل كوكب على برج معين.

كما يرتبط كل برج بحجر حظ خاص به. وتنقسم الأبراج إلى أربع مجموعات:

- الأبراج الترابية : العذراء، الثور، الجدي

- الأبراج المائية : العقرب، الحوت، السرطان

- الأبراج الهوائية : الدلو، الميزان، الجوزاء

- الأبراج النارية : الأسد، القوس، الحمل



تواريخ الميلاد هذه توضح مدى التوافق بين الأبراج والكواكب المؤثرة عليها.

تواريخ الأبراج الفلكية:

- برج الحمل : 21/3 - 19/4

- برج الثور : 20/4 - 21/5

- برج الجوزاء: 22/5 - 21/6

- برج السرطان: 22/6 - 22/7

- برج الأسد : 23/7 - 22/8

- برج العذراء : 23/8 - 22/9

- برج الميزان : 23/9 - 23/10

- برج العقرب : 24/10 - 21/11

- برج القوس : 22/11 - 21/12

- برج الجدي : 22/12 - 19/1

- برج الدلو : 20/1 - 18/2

- برج الحوت : 19/2 - 20/3

أقر أيضا :