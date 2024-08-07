النسخة الهندي في مصر.. كيف احتفل الطلاب بنهاية الثانوية العامة تثير الجدل؟

كيف احتفل الطلاب بنهاية الثانوية العامة تثير الجدل؟.. سادت حالة من الدهشة والجدل بين أولياء الأمور، بعد قرار أبنائهم للأحتفال بمناسبة انتهاء مرحلة الثانوية العامة لعام 2024/2023، وقد تختلف أشكال احتفالاتهم بتلك العام عن الماضي، حيث استخدموا أساليب جديدة وأقوى مظاهر الاحتفال في المناسبات العامة كالأفراخ وأعياد الميلاد وغيرها من الاحتفالات.

احتفال الطلاب بنهاية الثانوية العامة 2024

ينشر لكم موقع "الموجز"، أشكال احتفال طلاب الثانوية العامة بانتهاء موسم الامتحانات لهذا العام 2024، بعدسة مصورين الموقع لينقلوا لنا صور مليئة بالفرحة والبهجة لدى الطلاب وأهاليهم.

الاحتفال أمام مدارس الثانوية العامة

"مهرجان الألوان" للاحتفال أمام مدارس الثانوية العامة

اعتمد طلاب الثانوية العامة طريقة جديدة للاحتفال لم تحدث من قبل أمام المدارس وهي نشر مساحيق من البودرة الملونة على بعضهم البعض، اتباعًا لمهرجان هندي عالمي يسمى "هولي فيستيفال"، وتتنوع الألوان بين الفوشيا والازرق والأخضر والأصفر، ليعلنوا المرح والتسلية فور الخروج من لجان الامتحانات.

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"الطبل والمزمار" حاضر في فرحة طلاب الثانوية العامة

لم تقتصر الاحتفالات على هذا الأجواء من نشر الألوان، ولكن إضافة وجود رجال الطبل والمزمار لشوارع المجاورة للمدارس التي أدى بها طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم، نوع من البهجة الزائدة، التي تفاعل معها الطلاب وأهاليهم على أنغام الرقص البلدي.

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