بعد تداول فيديو القبض على أسد في المعادي ماالقصة ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق، لحظة القبض على أسد ظهر، أعلى سور فيلا مملوكة لأحد رجال الأعمال في منطقة المعادي.

فيديو ظهور أسد في المعادي

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وظهر خلاله لحظة القبض على أسد في المعادي وتكميمه لوضعه داخل سيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أسدًا أعلى سور فيلا في منطقة المعادي كما اتخذت الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتسليمه إلى إدارة الحياة البرية وذلك لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل.

القبض على أسد في المعادي

كانت البداية عندما شاهد ضابط شرطة خلال مرور قوة، للاطمئنان على الحالة الأمنية في منطقة المعادي، أسدًا أعلى سور فيلا في منطقة المعادي.

استدعاء صاحب الفيلا

وجرى استدعاء صاحب الفيلا الذي ظهر بها الأسد، وتبين أنه رجل أعمال بالغ من العمر 55 عامًا، ويملك قرية سياحية، كما اتضح حيازته لشهادة تثبت سلامة التطعيمات الخاصة بـ الأسد، ارفق شهادة باسمه وتاريخ ميلاده وشهادة تطعيماته.

و تبين أن مالك الفيلا يربي بخلاف الأسد، 10 كلاب مختلفة الفصائل أعلى سطح الفيلا، بالإضافة إلى 25 قطة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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