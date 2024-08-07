وسط حفاوة الأهالي .." كدواني" يتابع أوضاع الشوارع والميادين في المنيا

وسط حفاوة الأهالي ، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أوضاع الشوارع والميادين الرئيسية في المدينة بعد سلسلة من حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، مما لاقى ترحيبًا من المواطنين، خاصة في منطقتي الحبشي وطه السبع، حيث تهدف الجهود للحد من التكدس والازدحام والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية على جانبي الطريق في منطقة القنطرة.

كما قام محافظ المنيا بجولة شملت عدة مناطق منها: سوق الحبشي، شارع الحسيني، كوبري القنطرة، أسفل كوبري محمد بدوي، شارع مصر/أسوان الزراعي، موقف بني أحمد الغربية، ميدان الساعة، وميدان معهد الأورام. وجه المحافظ خلال الجولة بتوقيع غرامات فورية على أي إشغالات أمام المحلات العامة والتجارية، مع نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

تابع المحافظ الحالة العامة في شارع الحسيني جنوب المنيا، وأمر برفع جميع الإشغالات لفتح الطريق أمام المواطنين والسيارات، مشدداً على ضرورة وضع صناديق للقمامة أمام المحلات وتحرير محاضر للمخالفين.

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أثناء جولته، وجه المحافظ بسحب تراخيص سيارة "ربع نقل" بموقف بني أحمد الغربية بسبب الحمولة الزائدة، مشيراً إلى بدء تنفيذ منظومة إحلال السيارات الربع نقل بميكروباصات تعمل بالوقود المزدوج للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما تفقد المحافظ عدداً من الأماكن غير المستغلة لدراسة إمكانية استغلالها وتوسعة بعض المواقف داخل المدينة، بالإضافة إلى دراسة تطوير عدد من الميادين لتوسعة الطرق ضمن خطة تجميل المدينة.

وفي سياق متصل، تابع المحافظ توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، وأكد على مراقبة الأسواق لمنع الاحتكار وتلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من المسؤولين منهم رئيس مركز ومدينة المنيا ومدير إدارة المرور ووكيل وزارة التموين.

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