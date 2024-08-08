خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 وأسعار الاستمارات وغرامات التأخير

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 من أهم الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون، وبخاصة أن بطاقة الرقم القومي هي المستند الأساسي في الكثير من التعاملات الحكومية الرسمية.

ومع تزايد عمليات البجث عنها على الانترنت، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 إلكترونيًا

الدخول إلى موقع السجل المدني أو بوابة مصر الرقمية «هنــــا».

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

اختيار الخدمات الرئيسية.

إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

اختيار أيقونة «بطاقة رقم قومي».

اضغط على بدء الخدمة، ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.

حدد طريقة سداد الرسوم المطلوبة سواء الدفع الإلكتروني أو السداد نقديًا عند الاستلام.

انقر على (الموافقة على الشروط).

أسعار استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي 2024

فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.

فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.

عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.

عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.

غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي 2024

غرامة التأخير لمدة 3 أشهر عن ميعاد تجديد البطاقة: 50 جنيها.

غرامة عدم تحديث البيانات: 50 جنيها.

غرامة التأخير عن تجديد البطاقة بعد بلوغ سن الـ 15 عامًا: 100 جنيها.

غرامة التعامل ببطاقة منتهية: 100 جنيها.

المستندات المطلوبة في تجديد بطاقة الرقم القومي 2024

صورة لوثيقة الزواج أو الطلاق.

صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية.

صورة شهادة الميلاد.

عقد إيجار أو تمليك لمحل السكن.

إيصال مرافق لمحل السكن (مياه أو غاز أو كهرباء).

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