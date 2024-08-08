محافظ المنيا يفتح باب التراخيص لـ 494 ميكروباص أجرة بملوى وسمالوط (صور)

أعلن اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، افتتاح باب التراخيص لـ 494 ميكروباص أجرة جديدة في إطار خطة لتحسين وسائل النقل وتعزيز الأمان، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.

ستتمكن سيارات الأجرة من العمل بالغاز الطبيعي وتلبية احتياجات نقل أهالي ملوى وسمالوط، حيث خصص 390 ميكروباص لمركز ملوي، و104 لسمالوط.

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شروط الحصول على ترخيص ميكروباص

يشترط للحصول على الترخيص أن تكون السيارة موديل 2022 أو أحدث، وتعمل بالغاز الطبيعي، وأن لا يتجاوز عمر المتقدم 60 عاماً، وأن يكون مقيماً في نطاق الوحدة المحلية القروية لمدّة لا تقل عن عام.

إجراءات ترخيص ميكروباص

يجب على المتقدمين إنهاء إجراءات الترخيص في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، كما ستشرف إدارة مرور المنيا على تنفيذ إجراءات الترخيص وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

تستقبل المراكز التكنولوجية في ملوى وسمالوط طلبات الترخيص بدءاً من 6 أغسطس ولمدة أسبوعين.

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