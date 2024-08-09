بكام النهاردة..تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم 9-8-2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار التي تلقاها السلع الغذائية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتوفر «الموجز» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك حسبما جاء في سوق العبور اليوم، وذلك من ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

اسعار الخضروات اليوم الخميس 9-8-2024

أسعار الخضار اليوم

- يبدأ سعر الطماطم من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطس من 15 إلى 20 جنيه

- يتراوح سعر البصل، من 3.5 إلى 6.5 جنيه

- يتراوح سعر الكوسة، من 12 إلى 22 جنيها

- يتراوح سعر الجزر، بدون عروش من 7 إلى 9 جنيهات

- يبدأ سعر الفاصوليا من 25 إلى 35 جنيها

- يبدأ سعر الباذنجان من 5 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 3 إلى 8 جنيهات

- يبدأ سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي من 4 إلى 7 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 7.5 جنيه

- يتراوح سعر الفلفـل، حامـي من 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 12 إلى 22 جنيه

اسعار الفواكه والخضروات

- يبدأ سعر الملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

-يتراوح سعر البرتقال الصيفي، من 10 إلى 18 جنيها

- يتراوح سعر الجريب فروت، نحو 6 إلى 9 جنيهات

- يبدأ سعر الليمون بلدي من 4 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا، من 3 إلى 5 جنيهات

-يبلغ سعر العنب الأسود، من 22 إلى 32 جنيها

- يبلغ سعر التفاح المصري يتراوح من 15 إلى 35 جنيه

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي من 40 إلى 90 جنيه

- يتراوح سعر المانجو الزبدية من 18 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر المانجو البلدي من 13 إلى 17 جنيها.



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