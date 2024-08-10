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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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نجوم الفن

هبة عبدالغني لـ الموجز : "أبلة سهام" تركت بصمة في قلوب المشاهدين

هبة عبد الغني في
هبة عبد الغني في مسلسل صلة رحم

شاركت الفنانة هبة عبدالغني في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "صلة رحم" الذي حقق نجاحات كبيرة منذ عرض أول حلقة حتي الحلقه الـ 15 ، بطولة الفنان إياد نصار ويسرا اللوزي ، والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

دور هبة عبدالغني في مسلسل صلة رحم

وكشفت هبة عبدالغني فى تصريح خاص لجريدة الموجز عن كواليس التصوير قائلة: واحنا بنشتغل وأثناء التصوير كلنا نتمني نجاح كبير ومميز وكمان كلنا خايفين ميناسبش شهر رمضان ولكن الحقيقة نجاح المسلسل ابهرنا جميعا.

هبة عبدالغني 
مسلسل صلة رحم

وأضافت: اكتر حاجة شدتني في اسكريبت العمل أن الدور والمسلسل بيحكي واقع حقيقي ربما يكون بيحصل ، وأثناء قرأتي اسكريبت العمل وصلت للحلقة الخامسة وكان عندي فضول اعرف اي اللي هيحصل تاني في باقي الحلقات المقبله.


 

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وتحدثت هبة عبدالغني عن دورها في مسلسل صلة رحم : دوري في مسلسل صلة رحم كنت بقدم شخصية سهام وهي
سيدة بسيطه جدا وعندها شوية لغبطة في حياتها ومشاكل أخلاقية وبالنسبة لي تقديم تلك الشخصية مختلف كتير عن ادواري السابقة ، وأثناء تصويري للشخصية كنت خايفة ميعجبش الناس ولكن الحمدلله ربنا كرمني ولحد الان أصدقائي وأسرتي بينادوني بابلة سهام.

هبة عبدالغني 

وتحدثت الفنانة هبة عبدالغني عن نهاية مسلسل صلة رحم : نهاية مسلسل صلة رحم كانت غير متوقعه بالنسبة للمشاهد ، وكان الجمهور بيتوقع نهايات مختلفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إكس .

هبة عبدالغني ضيفة شرف في مسلسل كوبرا

وشاركت هبة عبدالغني  في الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا كضيفة شرف ، والعمل بطولة الفنان والنجم محمد إمام ، وهقدم شخصية ابلة سوسكا ، والحلقة كلها كوميديا وان شاء الله تعجب الجمهور.

مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا بطولة  الفنان الشاب محمد إمام ، كزبرة ، مجدي كامل ، محمد ثروت ، احمد فتحي ، محمود عبدالغني ، محمود البزاوي ، أيمن عزب ، علاء مرسي ، منة فضالي ، هشام إسماعيل ، محسن منصور، معتز هشام ، صفاء الطوخي ، وإخراج أحمد شفيق ، وتأليف أحمد محمود أبوزيد.

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