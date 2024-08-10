هبة عبدالغني لـ الموجز : "أبلة سهام" تركت بصمة في قلوب المشاهدين

شاركت الفنانة هبة عبدالغني في المارثون الرمضاني 2024 بمسلسل "صلة رحم" الذي حقق نجاحات كبيرة منذ عرض أول حلقة حتي الحلقه الـ 15 ، بطولة الفنان إياد نصار ويسرا اللوزي ، والذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان.

دور هبة عبدالغني في مسلسل صلة رحم

وكشفت هبة عبدالغني فى تصريح خاص لجريدة الموجز عن كواليس التصوير قائلة: واحنا بنشتغل وأثناء التصوير كلنا نتمني نجاح كبير ومميز وكمان كلنا خايفين ميناسبش شهر رمضان ولكن الحقيقة نجاح المسلسل ابهرنا جميعا.

هبة عبدالغني

مسلسل صلة رحم

وأضافت: اكتر حاجة شدتني في اسكريبت العمل أن الدور والمسلسل بيحكي واقع حقيقي ربما يكون بيحصل ، وأثناء قرأتي اسكريبت العمل وصلت للحلقة الخامسة وكان عندي فضول اعرف اي اللي هيحصل تاني في باقي الحلقات المقبله.





وتحدثت هبة عبدالغني عن دورها في مسلسل صلة رحم : دوري في مسلسل صلة رحم كنت بقدم شخصية سهام وهي

سيدة بسيطه جدا وعندها شوية لغبطة في حياتها ومشاكل أخلاقية وبالنسبة لي تقديم تلك الشخصية مختلف كتير عن ادواري السابقة ، وأثناء تصويري للشخصية كنت خايفة ميعجبش الناس ولكن الحمدلله ربنا كرمني ولحد الان أصدقائي وأسرتي بينادوني بابلة سهام.

هبة عبدالغني

وتحدثت الفنانة هبة عبدالغني عن نهاية مسلسل صلة رحم : نهاية مسلسل صلة رحم كانت غير متوقعه بالنسبة للمشاهد ، وكان الجمهور بيتوقع نهايات مختلفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي إكس .

هبة عبدالغني ضيفة شرف في مسلسل كوبرا

وشاركت هبة عبدالغني في الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا كضيفة شرف ، والعمل بطولة الفنان والنجم محمد إمام ، وهقدم شخصية ابلة سوسكا ، والحلقة كلها كوميديا وان شاء الله تعجب الجمهور.

مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا بطولة الفنان الشاب محمد إمام ، كزبرة ، مجدي كامل ، محمد ثروت ، احمد فتحي ، محمود عبدالغني ، محمود البزاوي ، أيمن عزب ، علاء مرسي ، منة فضالي ، هشام إسماعيل ، محسن منصور، معتز هشام ، صفاء الطوخي ، وإخراج أحمد شفيق ، وتأليف أحمد محمود أبوزيد.

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