للحصول على أظافر متناسقة ونظيفة في الصيف.. اتبعي هذه النصائح

الاهتمام بـ الأظافر يشمل العناية بنظافة وصحة الأظافر والجلد المحيط بها. يتضمن ذلك تنظيف الأظافر، ترطيبها، تقليمها بشكل مناسب، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية مثل التكسُّر أو الفطريات. الاهتمام الجيد بالأظافر يساعد في تعزيز مظهرها وصحتها العامة.

مكونات طبيعية للحصول على أظافر متناسقة ونظيفة

1. زيت جوز الهند



- الفوائد: يحتوي على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا.

- طريقة الاستخدام: دلكي زيت جوز الهند بلطف على الأظافر والجلد المحيط بها قبل النوم، ثم ارتدي قفازات قطنية لتركه طوال الليل.

صحة الأظافر

2. زيت الزيتون



- الفوائد: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية تساعد في ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها.

- طريقة الاستخدام: ضعي زيت الزيتون على الأظافر ويدعك بلطف. يمكن استخدامه يوميًا لترطيب وتغذية الأظافر.

3. الليمون



- الفوائد: يحتوي على خصائص تبييض يمكن أن تساعد في إزالة التصبغات من الأظافر.

- طريقة الاستخدام: افركي شرائح الليمون على الأظافر لمدة 5-10 دقائق، ثم اغسلي يديك بالماء الدافئ. استخدميه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

اقرأ أيضاً: 7 مكونات طبيعية تحافظ على صحة الأظافر

4. خل التفاح



- الفوائد: له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد في تقوية الأظافر.

- طريقة الاستخدام: امزجي جزءًا من خل التفاح مع جزءين من الماء الدافئ، ثم انقعي أظافرك في المزيج لمدة 10-15 دقيقة.

5. عسل النحل



- الفوائد: مرطب طبيعي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومغذية.

- طريقة الاستخدام: ضعي العسل على الأظافر والجلد المحيط بها واتركيه لمدة 10-15 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ.

6. ملح البحر



- الفوائد: يساعد في تقوية الأظافر وتنعيم الجلد المحيط بها.

- طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة من ملح البحر مع كمية قليلة من الماء الدافئ. استخدمي الخليط لنقع الأظافر لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي يديك بالماء الدافئ.

7. الألوفيرا



- الفوائد: مهدئ ومرطب، ويساعد في تعزيز صحة الأظافر.

- طريقة الاستخدام: استخدمي جل الألوفيرا النقي ودلكيه بلطف على الأظافر والجلد المحيط بها، ثم اتركيه حتى يجف.

نصائح إضافية للعناية بالأظافر

- تجنب استخدام الأظافر كأدوات: لا تستخدمي أظافرك لفتح العلب أو تنفيذ مهام صعبة لتفادي التكسُّر.

- ترطيب اليدين والأظافر بانتظام: يساعد الترطيب المستمر في الحفاظ على صحة الأظافر ومرونتها.

- تقليم الأظافر بانتظام: قلمي الأظافر بشكل منتظم للحفاظ على شكلها ولتجنب تكسُّرها.

باتباع هذه النصائح واستخدام المكونات الطبيعية، يمكنك الحفاظ على أظافر صحية وجميلة.