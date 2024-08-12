"احجز قبل ما تركب ".. مواعيد القطارات غدا الثلاثاء 13 أغسطس 2024

احجز قبل ما تسافر في السكة الحديد .. تثير مواعيد القطارات اهتمام الملايين من المواطنين، خصوصًا بعد إعلان هيئة السكة الحديد عن تعديل جداول الانطلاق.

ومع اعتماد آلاف الأشخاص يوميًا على خدمات السكة الحديد، يظل البحث عن المواعيد أمرًا مستمرًا.

يقدم موقع "الموجز" لمتابعيه معلومات شاملة حول مواعيد القطارات اليومية كجزء من خدماته المستمرة.

مواعيد القطارات التالجو :

- القاهرة - الإسكندرية:



- القطار رقم 2025: 8 صباحًا - 10:30 صباحًا.

- القطار رقم 2023: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2022: 5:50 مساءً.

- القطار رقم 2024: 2 ظهرًا - 4:30 مساءً.

- القطار رقم 2027: 7 مساءً - 9:30 مساءً.

- القطار رقم 2026: 6:50 مساءً - 9:20 مساءً.



- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 2030: 7 مساءً - 6:40 صباح اليوم التالي.

- القطار رقم 2031: 7 مساءً - 6:50 صباحًا.

مواعيد القطارات المكيفة والروسي:

- القاهرة - الإسكندرية:

- القطار رقم 903: 6 صباحًا.

- القطار رقم 905: 9 صباحًا.

- القطار رقم 901: 8:10 صباحًا.

- القطار رقم 911: 10 صباحًا.

- القطار رقم 913: 12:30 ظهرًا.

- القطار رقم 917: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 919: 2:25 ظهرًا.

- القطار رقم 915: 3:35 عصرًا.

- القطار رقم 921: 6 مساءً.

- القطار رقم 925: 5:10 مساءً.

- القطار رقم 923: 6 مساءً.

- القطار رقم 931: 8:15 مساءً.

- القطار رقم 1203: 1:25 ظهرًا.

- القطار رقم 23: 4:30 ظهرًا.

- القطار رقم 3023: 5 مساءً.

- القطار رقم 3009: 7:10 مساءً.

- القطار رقم 3022: 7:15 مساءً.

- القطار رقم 934: 10:15 مساءً.

- الإسكندرية - القاهرة:

- القطار رقم 8: 5:10 صباحًا.

- القطار رقم 3024: 10 صباحًا.

- القطار رقم 902: 6 صباحًا.

- القطار رقم 906: 7 صباحًا.

- القطار رقم 900: 8:15 صباحًا.

- القطار رقم 912: 11:30 صباحًا.

- القطار رقم 914: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 916: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 922: 3:30 عصرًا.

- القطار رقم 928: 3 مساءً.

- القطار رقم 930: 8:10 مساءً.

- القطار رقم 920: 10 مساءً.

- القطار رقم 18: 1:10 ظهرًا.

- القطار رقم 28: 8:20 مساءً.

لا يفوتك مواعيد القطارات اليوم الجمعة 9-8-2024 من القاهرة إلى المحافظات

مواعيد قطارات القاهرة - أسوان والعكس:

- القاهرة - أسوان:

- القطار رقم 1902: 12:20 صباحًا.

- القطار رقم 978: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 980: 8 صباحًا.

- القطار رقم 2010: 10 صباحًا.

- القطار رقم 982: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 986: 1 ظهرًا.

- القطار رقم 970: 2 ظهرًا.

- القطار رقم 990: 4 عصرًا.

- القطار رقم 2006: 5:15 عصرًا.

- القطار رقم 2012: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 872: 5:45 عصرًا.

- القطار رقم 988: 7 مساءً.

- القطار رقم 2014: 9 مساءً.

- القطار رقم 976: 9:30 مساءً.

- القطار رقم 996: 10 مساءً.

- القطار رقم 890: 11:30 مساءً.

- القطار رقم 974: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 1006: 6 صباحًا.

- القطار رقم 80: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 1004: 9:30 صباحًا.

- القطار رقم 160: 12:15 ظهرًا.

- القطار رقم 972: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 188: 6 مساءً.

- القطار رقم 1014: 6:50 صباحًا.

- القطار رقم 1012: 8:20 مساءً.

- أسوان - القاهرة:

- القطار رقم 3025: 4:10 صباحًا.

- القطار رقم 2011: 5:15 صباحًا.

- القطار رقم 981: 5:30 صباحًا.

- القطار رقم 983: 7:30 صباحًا.

- القطار رقم 2013: 2:30 ظهرًا.

- القطار رقم 2007: 3:15 عصرًا.

- القطار رقم 2015: 4 مساءً.

- القطار رقم 1903: 5 مساءً.

- القطار رقم 997: 8:45 مساءً.

- القطار رقم 989: 11 مساءً.

- القطار رقم 987: 4:50 صباحًا.

- القطار رقم 977: 7:25 مساءً.

- القطار رقم 971: 5:20 صباحًا.

- القطار رقم 991: 6:30 صباحًا.

- القطار رقم 891: 11 صباحًا.

- القطار رقم 871: 3:20 صباحًا.

- القطار رقم 979: 3 ظهرًا.

- القطار رقم 81: 4:30 صباحًا.

- القطار رقم 1013: 1:50 ظهرًا.

- القطار رقم 1015: 5:30 عصرًا.

- القطار رقم 187: 6:30 مساءً.

- القطار رقم 1011: 11:20 مساءً.

- القطار رقم 833: 12:10 مساءً.

- القطار رقم 975: 8 صباحًا.

- القطار رقم 1007: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 973: 2:20 ظهرًا.

- القطار رقم 165: 6 صباحًا.

- القطار رقم 1010: 12:05 مساءً.

الإسكندرية - أسوان والعكس:

- القطار رقم 88: 5 مساءً.

- القطار رقم 89: 11:15 صباحًا.

- القطار رقم 163: 4 صباحًا.

- القطار رقم 164: 12 ظهرًا.

- القطار رقم 934: 9:10 مساءً.

- القطار رقم 935: 10:30 مساءً.

- القطار رقم 185: 8:30 صباحًا.

- القطار رقم 186: 9 صباحًا.

- القطار رقم 1008: 7:35 مساءً.

- القطار رقم 1109: 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 2008: 7 مساءً.

- القطار رقم 1009: الساعة 8:25 صباحًا.

- القطار رقم 157: الساعة 7:40 مساءً.

- القطار رقم 158: الساعة 7:15 صباحًا.

- القطار رقم 196: الساعة 8:35 صباحًا.

- القطار رقم 3008: الساعة 5:45 صباحًا.

- رابط موقع حجز تذاكر القطارات بـ السكة الحديد هنا.

يمكنك حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية المصرية عبر الهاتف المحمول من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر عبر الرابط هنا.

أسعار تذاكر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم:

- قطار 901 أكسبريس مكيف إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيه، الدرجة الثانية 65 جنيه.

- قطار 905 VIP: الدرجة الأولى 145 جنيه، الدرجة الثانية 115 جنيه.

- قطار 89 توربيني: الدرجة الأولى 105 جنيه، الدرجة الثانية 75 جنيه.

- قطار 913 أكسبريس إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيه، الدرجة الثانية 65 جنيه.

- قطار 2023 تالجو: الدرجة الأولى 225 جنيه، الدرجة الثانية 150 جنيه.

- قطار 919 أكسبريس مكيف إسباني: الدرجة الأولى 80 جنيه، الدرجة الثانية 65 جنيه.

- قطار 917 VIP: الدرجة الأولى 145 جنيه، الدرجة الثانية 115 جنيه.

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